Кто из лыжников имеет лучшие шансы на поездку от России на Олимпиаду

FIS продлила санкции против российских лыжников до конца сезона 2024/25, однако шансы на участие в Олимпийских играх в Италии остаются. «РБК Спорт» назвал претендентов на возможную поездку на Олимпиаду

Александр Большунов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) в конце сентября продлила отстранение российских спортсменов на сезон 2024/25. Представитель Федерации лыжного спорта Швеции Ларс Эберг заявлял, что рад решению FIS не возвращать россиян на соревнования.

FIS отстранила россиян в 2022 году. МОК еще в марте 2023-го рекомендовал допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, однако федерации по зимним видам этому решению не последовали.

В конце сентября глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предрекла российским лыжникам пропуск Олимпиады-2026. Однако шанс все же сохраняется. «РБК Спорт» узнал у экспертов, кто из действующих российских лыжников является претендентом на возможную поездку на Олимпиаду.

Сравнение результатов Кубка мира и Кубка России

Кубок России по лыжным гонкам в этом году стартовал 23 ноября и продлится до 6 апреля 2025 года. В это же время проходит Кубок мира, что позволяет сравнить результаты соревнований и оценить выступления российских спортсменов, которые третий сезон подряд не могут принимать участие в международных соревнованиях.

На Кубке России в гонке классического стиля среди мужчин лучшим стал Савелий Коростелев, преодолевший дистанцию 10 км за 23 минуты 25 секунд. Этот результат близок к лучшему показателю Кубка мира, который продемонстрировал финский лыжник Ийво Нисканен — 23 минуты 0,6 секунды на первом этапе.

В спринте классическим стилем Сергей Ардашев финишировал за 4 минуты 14,8 секунды, а в свободном стиле Александр Терентьев показал результат 3 минуты 5,59 секунды. Эти результаты значительно уступают тем, что были показаны на Кубке мира. На первом этапе в спринте классическим стилем норвежец Йоханнес Клебо финишировал за 2 минуты 25,25 секунды, а на втором этапе свободным стилем он стал первым с результатом 2 минуты 32,64 секунды.

Среди женщин на втором этапе российского чемпионата в классическом стиле на дистанции 10 км лучшее время показала Екатерина Смирнова — 27 минут 32,6 секунды, что значительно хуже результата шведской лыжницы Фриды Карлсон, который составил 25 минут 16,2 секунды.

В спринте доминировала Анастасия Фалеева с результатами 4 минуты 23,31 секунды в классическом стиле и 3 минуты 27,83 секунды в свободном стиле. Эти показатели также недотягивают до результатов на Кубке мира. На первом этапе в спринте в классическом стиле победила Юханна Хагстрем с временем 2 минуты 49,95 секунды, а на втором этапе в свободном стиле лучший результат показала Йоанна Сундлинг — 2 минуты 50,8 секунды.

Сравнивая лучшие результаты прошедшего сезона, можно заметить, что российские спортсмены отстают от лыжников, выступающих на Кубке мира 2023/24.

Общий зачет Кубка России 2024/25 Мужчины Сергей Ардашев (516 очков) Иван Горбунов (469) Савелий Коростелев (455) Илья Семиков (381) Александр Большунов (359) Евгений Семяшкин (316) Артем Мальцев (312) Александр Терентьев (287) Александр Ившин (230) Илья Порошкин (229) Женщины Екатерина Смирнова (472) Дарья Непряева (412) Елизавета Маслакова (393) Анастасия Фалеева (379) Арина Каличева (362) Лидия Горбунова (343) Евгения Крупицкая (336) Татьяна Сорина (313) Мария Истомина (292) Екатерина Никитина (290)

В спринте классическим стилем на Кубке России лучшим показателем среди мужчин стал результат Александра Большунова — 3 минуты 4,31 секунды. Это почти на 29 секунд больше, чем время победителя Кубка мира, Йоханнеса Клебо, который показал результат 2 минуты 35,89 секунды на 14-м этапе.

Разница в лучших женских результатах в спринте за прошлый сезон между Кубками России и мира составляет 13,38 секунды. Например, Анастасия Фалеева прошла дистанцию классическим стилем за 3 минуты 14,16 секунды, в то время как шведская спортсменка Эмма Рибум финишировала на первом этапе за 3 минуты 0,78 секунды.

В спринте свободным стилем россияне также уступают победителям международных турниров. Сергей Ардашев пришел первым на Кубке России с результатом 2 минуты 52,49 секунды, тогда как Лукас Шанава преодолел дистанцию за 2 минуты 15,07 секунды. Разница у спортсменов — 37,42 секунды.

Среди женщин ситуация схожая. Вероника Степанова была первой с результатом 3 минуты 10,90 секунды, тогда как Линн Сван завершила гонку за 2 минуты 32,35 секунды, что на 38,55 секунды быстрее российской лыжницы.

Важно отметить, что сравнение Кубков мира и России по лыжным гонкам условно, поскольку необходимо учитывать разницы трасс, погодных условий и качество снега.

Кто нынешний лидер

Александр Панжинский, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте

«Поскольку в лыжной программе много дистанций, в каждой из них есть свои лидеры. В женской спринтерской гонке у россиян явно Анастасия Фалеева, Алена Баранова, на дистанционной гонке у нас есть восходящие звезды — Алина Пеклецова, Арина Каличева, Елизавета Маслакова. Насколько они выдержат груз ответственности и смогут привести себя в форму к Олимпиаде — сложно говорить. Есть более опытные спортсменки, которые иногда выигрывают. Например, Екатерина Смирнова в этом году одержала несколько побед. На Олимпиаде опыт имеет большое значение, но и молодость не стоит откидывать. Также у девушек отметил бы Анастасию Кулешову, которая на Олимпиаде 2018 года была призером в эстафете, а затем Игры в 2022 году пропустила. Она тоже опытный боец, в прошлом году много раз выигрывала на дистанционных гонках. В общем, есть из кого выбрать. Главное, чтобы дали такую возможность», — сказал Панжинский «РБК Спорт».

«Среди мужчин однозначно универсальным бойцом выглядит Савелий Коростелев. Амбициозный и, как мне кажется, психологически устойчивый спортсмен, у которого есть шансы не ударить в грязь лицом на Олимпиаде и международной арене. Конечно, Александр Большунов. Думаю, если ему только скажут, что есть возможность поехать на Олимпиаду, то он тут же сбросит всю пыль, которая осела на нем. Он вновь замотивируется, надеюсь, будет показывать такие же выдающиеся результаты, как на Олимпиаде в Пекине. И Сергей Ардашев — сильный спортсмен, и Иван Горбунов — один из лидеров общего зачета России. Есть сильные спортсмены, которые приходят на замену нашим сильным спортсменам. Но, по мне, самые яркие молодые и сейчас — это Савелий Коростелев и Анастасия Фалеева», — отметил он.

Юрий Каминский, бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам и старший тренер мужской национальной команды по биатлону

«Если бы сборную России допустили до Олимпийских игр, то из российских спортсменов смогли бы выступить Большунов, Спицов, Червоткин, Семиков, Ардашев, Костылев, Терентьев, Устюгов, Горбунов, Мельниченко, Мальцев. Это те спортсмены, которые, на мой взгляд, могут претендовать на выступление на Олимпиаде. Молодцы ребята в спринте — Пузанов и Тиунов. Уже больше десяти человек. Возможно, кого-то не учел. Наверняка еще добавятся молодые ребята», — сказал Каминский «РБК Спорт».

Он отметил, что в России много талантливых спортсменов. «Сколько в женском спорте сейчас молодых ярких спортсменов появилось! Молодежь имеет возможность соревноваться с сильнейшими спортсменами и тянуться к ним. Так молодежь растет быстрее, и мы видим положительный эффект», — отметил он.

Николай Морилов, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте свободным стилем

«Лыжные гонки — конкурентный вид спорта. В мире мы занимаем лидирующие позиции. Состав формируется по спортивному принципу — кто лучше выступает, тот и участвует на соревнованиях. Можно посмотреть протокол Кубка России — кто занимает первые, вторые, третьи места в каждом виде, этих людей можем рассматривать как готовящихся поехать на Олимпиаду, если такая возможность предоставится», — заявил Морилов «РБК Спорт».