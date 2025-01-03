СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:3

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе хозяев шайбы забросили Иван Демидов (третья и десятая минуты), Энтони Де Анджело (32), Павел Акользин (35), Сергей Плотников (58) и Арсений Грицюк (59). У гостей отличились Максим Мамин (41), Колби Уильямс (49) и Прохор Полтапов (55).

В параллельном матче московское «Динамо» одержало крупную победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 7:2, а «Ак Барс» в домашнем матче обыграл «Ладу» (3:1).

СКА набрал 52 очка в 40 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА, прервавший 11-матчевую серию из побед, с 57 очками в 40 встречах расположился на второй строчке.

В следующем матче СКА 5 января примет подмосковный «Витязь», ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».