Фетисов назвал провальный возраст причиной вылета Канады с молодежного ЧМ
Поражение сборной Канады в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею может быть связано с провалом в возрасте игроков. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
«Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают такие моменты, когда возраст провальный. Но это сигнал интересный для всех», — сказал Фетисов.
Сборная Канады 3 января проиграла команде Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:4. Канадская команда второй год подряд вылетает на стадии четвертьфинала. На прошлом таком чемпионате канадцы также проиграли сборной Чехии.
Сборные России и Белоруссии не участвуют в турнирах из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).
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