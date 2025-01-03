Фетисов назвал провальный возраст причиной вылета Канады с молодежного ЧМ

Фетисов о вылете Канады с молодежного чемпионата мира: это провал в возрастах

Сборная Канады 3 января проиграла команде Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Вячеслав Фетисов отметил, что поражение канадцев стало интересным сигналом для всех

Вячеслав Фетисов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Поражение сборной Канады в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею может быть связано с провалом в возрасте игроков. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают такие моменты, когда возраст провальный. Но это сигнал интересный для всех», — сказал Фетисов.

Сборная Канады 3 января проиграла команде Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:4. Канадская команда второй год подряд вылетает на стадии четвертьфинала. На прошлом таком чемпионате канадцы также проиграли сборной Чехии.

Сборные России и Белоруссии не участвуют в турнирах из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).