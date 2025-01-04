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Байден перед уходом наградил Боно, Месси, Сороса и Роберта Кеннеди

Одна из высших наград гражданских наград США — Президентская медаль свободы — вручается с 1963 года по выбору действующего главы государства. Байден перед своим уходом в отставку наградил еще 19 человек
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден выбрал 19 человек, которые получат одну из высших наград страны — Президентскую медаль свободы. Эту награду вручают — по выбору действующего президента — тем, кто внес «существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США», а также «поддержание мира во всем мире» и общественную и культурную жизнь.

Выбранные Байденом лица названы на сайте Белого дома «великими лидерами, которые сделали Америку и весь мир лучше»: «Они великие лидеры потому, что они хорошие люди, которые сделали чрезвычайный вклад в развитие своей страны и мира».

Высокую награду на церемонии, которая пройдет в Белом доме 4 января, получат:

  • Хиллари Клинтон, глава Госдепартамента США в 2009–-2013 годах, супруга экс-президента США Билла Клинтона и кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года;
  • Джордж Сорос, миллиардер, филантроп;
  • Боно (Пол Дэвид Хьюсон), музыкант, вокалист группы U2;
  • Майкл Джей Фокс, актер, прославившийся ролью Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее»;
  • Дензел Вашингтон, актер, обладатель двух премий «Оскар»;
  • Джордж Стивенс, продюсер, писатель, сценарист, основатель Американского института кино;
  • Лионель Месси, аргентинский футболист;
  • Ирвин «Мэджик» Джонсон, американский профессиональный баскетболист, звезда Los Angeles Lakers;
  • Ральф Лорен, знаменитый кутюрье;
  • Анна Винтур, журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года;
  • Тим Джилл, предприниматель и борец за права сексуальных меньшинств;
  • Джейн Гудолл, ученый-приматолог, этолог и антрополог, прославившаяся исследованием шимпанзе;
  • Билл Най; инженер, актер и телеведущий — популяризатор науки;
  • кулинар и ресторатор Хосе Андрес, популяризировавший в США тапас;
  • Дэвид Рубенштейн, миллиардер, один из основателей The Carlyle Group.

Кроме того, награды посмертно удостоен Роберт Кеннеди, младший брат президента Джона Кеннеди, убитый в 1968 году во время предвыборной кампании. Посмертно награды удостоены также бывший губернатор Мичигана и министр жилищного строительства и городского развития США Джордж Ромни, бывший глава Пентагона Эштон Картер, занимавший пост министра обороны США в 2015–2017 годах, и американская активистка движения за права избирателей и женщин Фанни Лу Хамер.

Изначально награда, учрежденная Гарри Трумэном, называлась просто Медалью свободы и предназначалась для лиц, отличившихся во время Второй мировой войны. Однако в 1963 году президент Джон Кеннеди переименовал награду и расширил сферу награждаемых. С тех пор и до сегодняшнего дня награды был удостоен 651 человек по отдельности (двое — Эллсуорт Банкер и Колин Пауэлл — дважды) и экипаж космического корабля Apollo 13 как единое целое.

Больше всего Президентских медалей (118) вручил Барак Обама, меньше всех — Дональд Трамп (24). Награда неоднократно присуждалась посмертно — в частности, одним из первых награжденных ей стал Джон Кеннеди, награды которого удостоил Линдон Джонсон, ставший президентом США после того, как Кеннеди застрелили. А в 2018 году Дональд Трамп наградил медалью Элвиса Пресли.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Джордж Сорос фото

Джордж Сорос

финансист, инвестор, филантроп
12 августа 1930 года
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