Байден перед уходом наградил Боно, Месси, Сороса и Роберта Кеннеди
Президент США Джо Байден выбрал 19 человек, которые получат одну из высших наград страны — Президентскую медаль свободы. Эту награду вручают — по выбору действующего президента — тем, кто внес «существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США», а также «поддержание мира во всем мире» и общественную и культурную жизнь.
Выбранные Байденом лица названы на сайте Белого дома «великими лидерами, которые сделали Америку и весь мир лучше»: «Они великие лидеры потому, что они хорошие люди, которые сделали чрезвычайный вклад в развитие своей страны и мира».
Высокую награду на церемонии, которая пройдет в Белом доме 4 января, получат:
- Хиллари Клинтон, глава Госдепартамента США в 2009–-2013 годах, супруга экс-президента США Билла Клинтона и кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года;
- Джордж Сорос, миллиардер, филантроп;
- Боно (Пол Дэвид Хьюсон), музыкант, вокалист группы U2;
- Майкл Джей Фокс, актер, прославившийся ролью Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее»;
- Дензел Вашингтон, актер, обладатель двух премий «Оскар»;
- Джордж Стивенс, продюсер, писатель, сценарист, основатель Американского института кино;
- Лионель Месси, аргентинский футболист;
- Ирвин «Мэджик» Джонсон, американский профессиональный баскетболист, звезда Los Angeles Lakers;
- Ральф Лорен, знаменитый кутюрье;
- Анна Винтур, журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года;
- Тим Джилл, предприниматель и борец за права сексуальных меньшинств;
- Джейн Гудолл, ученый-приматолог, этолог и антрополог, прославившаяся исследованием шимпанзе;
- Билл Най; инженер, актер и телеведущий — популяризатор науки;
- кулинар и ресторатор Хосе Андрес, популяризировавший в США тапас;
- Дэвид Рубенштейн, миллиардер, один из основателей The Carlyle Group.
Кроме того, награды посмертно удостоен Роберт Кеннеди, младший брат президента Джона Кеннеди, убитый в 1968 году во время предвыборной кампании. Посмертно награды удостоены также бывший губернатор Мичигана и министр жилищного строительства и городского развития США Джордж Ромни, бывший глава Пентагона Эштон Картер, занимавший пост министра обороны США в 2015–2017 годах, и американская активистка движения за права избирателей и женщин Фанни Лу Хамер.
Изначально награда, учрежденная Гарри Трумэном, называлась просто Медалью свободы и предназначалась для лиц, отличившихся во время Второй мировой войны. Однако в 1963 году президент Джон Кеннеди переименовал награду и расширил сферу награждаемых. С тех пор и до сегодняшнего дня награды был удостоен 651 человек по отдельности (двое — Эллсуорт Банкер и Колин Пауэлл — дважды) и экипаж космического корабля Apollo 13 как единое целое.
Больше всего Президентских медалей (118) вручил Барак Обама, меньше всех — Дональд Трамп (24). Награда неоднократно присуждалась посмертно — в частности, одним из первых награжденных ей стал Джон Кеннеди, награды которого удостоил Линдон Джонсон, ставший президентом США после того, как Кеннеди застрелили. А в 2018 году Дональд Трамп наградил медалью Элвиса Пресли.
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов