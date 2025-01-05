Мирра Андреева снялась с турнира в Аделаиде перед стартом Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде (Австралия). Об этом сообщила пресс-служба турнира.
«Мне жаль, что я не смогу приехать и сыграть в Аделаиде. Я много слышала о турнире и надеялась увидеть его своими глазами. Удачи всем участникам! И надеюсь увидеть вас в следующем году!» — цитирует Андрееву пресс-служба турнира.
Турнир WTA-500 в Аделаиде состоится с 6 по 11 января. В первом круге Андреева должна была встретиться с представительницей Чехии Линдой Носковой. Россиянку заменит греческая теннисистка Мария Саккари.
Основная сетка первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open — стартует в Мельбурне 12 января и пройдет до 26 января.
17‑летняя Андреева занимает 16-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA в одиночном разряде.
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