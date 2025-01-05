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Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Александр Овечкин назвал Даниила Медведева лучшим спортсменом 2024 года
Лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал российского теннисиста Даниила Медведева лучшим спортсменом 2024 года
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Первая ракетка России Даниил Медведев является лучшим спортсменом 2024-го года, такое мнение «Матч ТВ» выразил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Даже не знаю. Давайте это будет Даниил Медведев», — ответил Овечкин «Матч ТВ» на вопрос, кого можно назвать лучшим спортсменом прошедшего года.

Даниил Медведев заявил, что страдал большую часть сезона
Спорт
Даниил Медведев

28-летний Медведев является четвертой ракеткой мира. В 2024-м году лучший российский теннисист впервые за три года не выиграл ни одного турнира, но дошел до финала Australian Open и полуфинала Уимблдона.

Несмотря на отсутствие титулов, Медведев сохранил первое место по призовым за сезон среди российских теннисистов. Он заработал $5,6 млн призовых в 2024 году. Больше за сезон Медведев зарабатывал только в 2023-м ($8,1 млн), в 2021 году ($7,5 млн) и в 2019-м ($7,1 млн).

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин теннис Даниил Медведев
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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