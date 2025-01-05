Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал российского теннисиста Даниила Медведева лучшим спортсменом 2024 года

Александр Овечкин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Первая ракетка России Даниил Медведев является лучшим спортсменом 2024-го года, такое мнение «Матч ТВ» выразил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Даже не знаю. Давайте это будет Даниил Медведев», — ответил Овечкин «Матч ТВ» на вопрос, кого можно назвать лучшим спортсменом прошедшего года.

28-летний Медведев является четвертой ракеткой мира. В 2024-м году лучший российский теннисист впервые за три года не выиграл ни одного турнира, но дошел до финала Australian Open и полуфинала Уимблдона.

Несмотря на отсутствие титулов, Медведев сохранил первое место по призовым за сезон среди российских теннисистов. Он заработал $5,6 млн призовых в 2024 году. Больше за сезон Медведев зарабатывал только в 2023-м ($8,1 млн), в 2021 году ($7,5 млн) и в 2019-м ($7,1 млн).