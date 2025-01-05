Как изменились в цене самые дорогие футболисты мира за 2024 год

Ламин Ямаль стал самым подорожавшим футболистом мира, а Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор повторили рекорд Килиана Мбаппе. Как изменились в цене топовые футболисты за 2024 год по данным Transfermarkt — в материале «РБК Спорт»

Винисиус Жуниор (Фото: Global Look Press)

Кто больше всех подорожал

Ламин Ямаль (Фото: Global Look Press)

Форвард «Барселона» и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым подорожавшим игроком мира за год. 17-летний нападающий подорожал на €90 млн, теперь его стоимость составляет €150 млн. В этом году на чемпионате Европы он стал самым молодым игроком турнира (16 лет 338 дней) и установил новый рекорд как самый молодой автор гола в истории Евро (16 лет 362 дня). Ямаля признали лучшим молодым игроком Евро, сборная Испании стала победителем турнира.

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер в сезоне 2023/24 стал вторым лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ) после Эрлинга Холанда, забив 22 мяча. В нынешнем сезоне АПЛ он отметился 11-ю голами и шестью передачами. С начала года он подорожал на €85 млн.

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в сезоне 2023/24 выиграл в составе «Реала» Лигу чемпионов, где был признал лучшим игроком турнира, а также чемпионат Испании и Суперкубок страны. За прошедший год его стоимость увеличилась на €50 млн.

Ламин Ямаль, «Барселона» (+€90 млн, €150 млн) Коул Палмер, «Челси» (+€85 млн, €130 млн) Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид (+€50 млн, €200 млн) Кобби Мейну, «Манчестер Юнайтед» (+€49 млн, €55 млн) Александр Павлович, «Бавария» (+€48 млн, €50 млн) Омар Мармуш, «Айнтрахт» Франкфурт (+€45 млн, €60 млн Флориан Виртц, «Байер» Леверкузен (+€40 млн, €140 млн) Эстеван, «Палмейрас» (+€40 млн, €50 млн) Пау Кубарси, «Барселона» (+€38,5 млн, €40 млн) Морган Роджерс, «Астон Вилла» (+€37,2 млн, €40 млн)

Кто больше всех подешевел

Рандаль Коло-Муани (Фото: Global Look Press)

Французский форвард ПСЖ Рандаль Коло-Муани стал самым подешевевшим игроком мира. За прошедший год он потерял в стоимости €30 млн. В этом сезоне Коло-Муани сыграл всего в 10 матчах Лиги 1, забив два гола и сделав одну голевую передачу. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 25-летний форвард уже этой зимой может уйти из ПСЖ, чтобы получать игровое время. По данным журналистов, на Коло-Муани уже есть несколько запросов на аренду с опцией выкупа, в частности, из клубов АПЛ.

Нигерийский форвард Виктор Осимхен, который с начала года стоил €110 млн, за прошедший год упал в стоимости на €35 млн. С сентября «Наполи» отдал футболиста в аренду в турецкий «Галатасарай». При этом, RMC Sport сообщал, что ПСЖ рассматривает возможность приобретения нападающего, несмотря на то, что главному тренеру французского клуба Луису Энрике не нравится классическая «девятка». Также журналист Саша Тавольери сообщил, что агент Осимхена ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед». У футболиста есть пункт выкупа на сумму €75 млн в его текущем контракте с нынешним клубом.

Рандаль Коло-Муани, «Пари Сен-Жермен» (-€40 млн, €30 млн) Виктор Осимхен, «Галатасарай» (-€35 млн, €75 млн) Лерой Сане, «Бавария» Мюнхен (-€35 млн, €45 млн) Габриэл Мартинелл, «Арсенал» (-€30 млн, €55 млн) Кингсли Коман, «Бавария» Мюнхен (-€30 млн, €35 млн) Неймар, «Аль-Хилаль» (-€30 млн, €15 млн) Милан Шкриньяр, «Пари Сен-Жермен» (-€30 млн, €15 млн) Федерико Кьеза, «Ливерпуль» (-€28 млн, €22 млн) Йозуа Киммих, «Бавария» Мюнхен (-€25 млн, €50 млн) Кристофер Нкунку, «Челси» (-€25 млн, €50 млн) Джек Грилиш, «Манчестер Сити» (-€25 млн, €45 млн) Габриэл Жезус, «Арсенал» (-€25 млн, €45 млн) Лукас Пакета, «Вест Хэм Юнайтед» (-€25 млн, €40 млн) Эван Фергюсон, «Брайтон» (-€25 млн, €40 млн) Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити» (-€25 млн, €35 млн) Мусса Диаби, «Аль-Иттихад» (-€25 млн, 35 млн)

Также в топ-5 по потере в стоимости вошел бразильский форвард Неймар. В октябре 2023-го года он порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск в игре за сборную Бразилии. В октябре 2024-го он вернулся на поле спустя год после повреждения, однако уже во второй игре сезона он получил мышечную травму. Бразильский портал UOL сообщил, что саудовский «Аль-Хиляль» в январе рассмотрит возможность расторжения контракта с Неймаром.

Самые дорогие футболисты

Эрлинг Холанд (Фото: Global Look Press)

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд и Винисиус стали самыми дорогими футболистами в мире. Норвежец за год подорожал на €20 млн, а бразилец — на €50 млн. Стоимость футболистов составляет €200 млн. Таким образом, они повторили рекорд Килиана Мбаппе шестилетней давности, когда рыночная стоимость француза в 2018-м году преодолела отметку €200 млн.

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (€200 млн) Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид (€200 млн) Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид (€180 млн) Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (€180 млн) Ламин Ямаль, «Барселона» (€150 млн) Букайо Сака, «Арсенал» (€150 млн) Флориан Виртц, «Байер» Леверкузен (€140 млн) Джамал Мусиала, «Бавария» Мюнхен (€140,00 млн) Фил Фоден, «Манчестер Сити» (€140,00 млн) Коул Палмер, «Челси» (€130 млн) Федерико Вальверде, «Реал» Мадрид (€130 млн) Родри, «Манчестер Сити» (€130 млн)

В тройку самых дорогих футболистов мира вошел английский полузащитник Джуд Беллингем, стоимость которого составляет €150 млн. Нападающий мадридского «Реала» выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании, а также стал вице-чемпионом Европы. Он делит третью строчку вместе с одноклубником Килианом Мбаппе, который со старта сезона отметился 10 голами и двумя передачами.

Всего в топ-10 самых дорогих футболистов вошли сразу четыре игрока мадридского «Реала». Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде разделил десятую строчку с одним из самых подорожавших футболистов года Палмером и обладателем «Золотого мяча» 2024 года Родри. Рыночная стоимость футболистов по €130 млн.