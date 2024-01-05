Экс-футболист «Спартака» передумал возобновлять карьеру в 39 лет

Андрей Ещенко, который еще полгода назад говорил о желании вернуться в футбол, заявил, что окончательно повесил бутсы на гвоздь

Андрей Ещенко (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко рассказал «Матч ТВ», что принял окончательное решение не возобновлять карьеру футболиста.

«Я окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал, теперь передо мной стоят новые цели», — сказал 39-летний Ещенко.

По словам Ещенко, у него были мысли, что закончил он раньше, чем нужно было. «С другой стороны, нужно искать плюсы из того решения. Например, не потерял окончательно здоровье, начал раньше заниматься тренерской деятельностью, получил новый опыт по другую сторону футбольной карьеры — в управленческой должности», — отметил экс-защитник «Спартака».

В августе прошлого года Ещенко говорил о желании возобновить карьеру.

Карьеру футболист завершил в 2022 году. Тогда он вошел в тренерский штаб «Спартака», которым руководил итальянский специалист Паоло Ваноли. С уходом Ваноли он также покинул «Спартак».

Сейчас экс-защитник «Спартака» работает руководителем программы развития молодежного футбола в краснодарской «Кубани». За время своей карьеры Ещенко также играл за иркутскую «Звезду», «Химки», московское и киевское «Динамо», «Днепр», киевский «Арсенал», «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и «Знамя». Со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат России в сезоне 2016/17.

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В сборной России Ещенко провел 14 матчей.