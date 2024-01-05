«Калгари» впервые вызвал в основу в НХЛ российского защитника Яна Кузнецова

«Калгари» впервые вызвал в основу в НХЛ российского защитника Кузнецова

Ян Кузнецов является 50-м номером драфта НХЛ 2020 года. В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел в фарм-клубе «Калгари» 31 матч и набрал 7 (2+5) очков

Ян Кузнецов (Фото: twitter.com/NHLFlames)

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» впервые вызвал в основной состав из фарм-клуба российского защитника Яна Кузнецова. Об этом сообщается на сайте команды.

Кузнецов был выбран «Калгари» во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 50-м номером. В нынешнем сезоне в АХЛ Кузнецов набрал 7 (2+5) очков в 31 матче за «Калгари Рэнглерс».

Кузнецов в России выступал за молодежные команды «СКА-Варяги» (Ленинградская область) и ЦСКА. В Северную Америку он уехал в 2018 году. В 2022-м защитник выиграл Мемориальный кубок (главный трофей Канадской хоккейной лиги) в составе «Сент-Джон Си Догз».

В составе сборной России Кузнецов играл на молодежном чемпионате мира 2021 года, где российская команда уступила финнам в матче за бронзу (1:4).

«Калгари» занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 39 очков в 38 матчах. Кузнецов может дебютировать в НХЛ в ночь на 6 января в игре против «Филадельфии Флайерз».