 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

«Калгари» впервые вызвал в основу в НХЛ российского защитника Кузнецова

«Калгари» впервые вызвал в основу в НХЛ российского защитника Яна Кузнецова
Ян Кузнецов является 50-м номером драфта НХЛ 2020 года. В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел в фарм-клубе «Калгари» 31 матч и набрал 7 (2+5) очков
Ян Кузнецов
Ян Кузнецов (Фото: twitter.com/NHLFlames)

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» впервые вызвал в основной состав из фарм-клуба российского защитника Яна Кузнецова. Об этом сообщается на сайте команды.

Кузнецов был выбран «Калгари» во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 50-м номером. В нынешнем сезоне в АХЛ Кузнецов набрал 7 (2+5) очков в 31 матче за «Калгари Рэнглерс».

«Бостон» впервые вызвал в основу НХЛ россиянина-бомбардира из фарм-клуба
Спорт
Фото:Timothy T. Ludwig / USA TODAY Sports / Reuters

Кузнецов в России выступал за молодежные команды «СКА-Варяги» (Ленинградская область) и ЦСКА. В Северную Америку он уехал в 2018 году. В 2022-м защитник выиграл Мемориальный кубок (главный трофей Канадской хоккейной лиги) в составе «Сент-Джон Си Догз».

В составе сборной России Кузнецов играл на молодежном чемпионате мира 2021 года, где российская команда уступила финнам в матче за бронзу (1:4).

«Калгари» занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 39 очков в 38 матчах. Кузнецов может дебютировать в НХЛ в ночь на 6 января в игре против «Филадельфии Флайерз».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Калгари Флеймз
Материалы по теме
НХЛ выбрала трех россиян для участия в Матче звезд
Спорт
Клуб НХЛ поместил российского игрока в долгосрочный список травмированных
Спорт
Овечкин впервые с октября забил в двух матчах подряд в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Три поезда «по техническим причинам» задержались в Ярославской области Общество, 20:51
Протоиерея Уминского запретили в служении на фоне антивоенных заявлений Политика, 20:35
«Спать пришлось в шапках». Жители Подольска — об отключении тепла Политика, 20:29
На северо-востоке Москвы восстановили электроснабжение после аварии Город, 20:24
«Калгари» впервые вызвал в основу в НХЛ российского защитника Кузнецова Спорт, 20:20
Рекордное число машин выехало из Калининградской области в Польшу Общество, 19:55
Чехия забросила четырежды за 50 секунд и завоевала бронзу молодежного ЧМ Спорт, 19:51
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл ЦСКА Спорт, 19:38
«Локомотив» прервал победную серию СКА и вышел в лидеры КХЛ Спорт, 19:15
В Москве протестировали светофор с системой распознавания лиц пешеходов Город, 18:49
Иран повысил цены на нефть для «чайников» из Китая Политика, 18:24
Гладков сообщил о пострадавшем после обстрела Шебекино Политика, 18:20
Глава IIHF связал допуск россиян с безопасностью проведения турниров Спорт, 17:58
Число жертв землетрясения в Японии выросло до 94 человек Общество, 17:38