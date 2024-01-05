«Калгари» впервые вызвал в основу в НХЛ российского защитника Кузнецова
Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» впервые вызвал в основной состав из фарм-клуба российского защитника Яна Кузнецова. Об этом сообщается на сайте команды.
Кузнецов был выбран «Калгари» во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 50-м номером. В нынешнем сезоне в АХЛ Кузнецов набрал 7 (2+5) очков в 31 матче за «Калгари Рэнглерс».
Кузнецов в России выступал за молодежные команды «СКА-Варяги» (Ленинградская область) и ЦСКА. В Северную Америку он уехал в 2018 году. В 2022-м защитник выиграл Мемориальный кубок (главный трофей Канадской хоккейной лиги) в составе «Сент-Джон Си Догз».
В составе сборной России Кузнецов играл на молодежном чемпионате мира 2021 года, где российская команда уступила финнам в матче за бронзу (1:4).
«Калгари» занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 39 очков в 38 матчах. Кузнецов может дебютировать в НХЛ в ночь на 6 января в игре против «Филадельфии Флайерз».