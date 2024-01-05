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«Локомотив» прервал победную серию СКА и вышел в лидеры КХЛ

Ярославский «Локомотив» прервал победную серию СКА и вышел в лидеры КХЛ
Ярославцы выиграли встречу со счетом 2:1 и обошли московский «Спартак» в турнирной таблице Западной конференции и всей КХЛ
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе петербуржцев отличился Захар Бардаков (10-я минута). У ярославцев шайбы забросили Артур Каюмов (37) и Георгий Иванов (45).

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Фото:Валентина Певцова / ТАСС

«Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию СКА.

Ярославцы поднялись на первое место в Западной конференции, набрав 66 очков в 46 матчах. Столько же очков у «Спартака», который в эти минуты проводит игру против ЦСКА. СКА с 63 очками в 47 встречах расположился на третьей строчке.

В следующем матче СКА 7 января примет магнитогорский «Металлург», «Локомотив» в тот же день в гостях сыграет с челябинским «Трактором».

Другие результаты дня:

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«Сибирь» (Новосибирск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ;

«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 5:1;

«Сочи» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4;

«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Московская область) — 4:3.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Локомотив Ярославль
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