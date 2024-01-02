Канадцы впервые за пять лет остались без медалей молодежного ЧМ по хоккею
Молодежная сборная Канады проиграла команде Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в шведском Гетеборге, впервые с 2019 года не сумев завоевать медалей.
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу чехов, которые взяли у канадцев реванш за финал прошлогоднего турнира (2:3 в овертайме).
У победителей дубль оформил Якуб Штанцль, который забросил решающую шайбу за 11 секунд до конца основного времени.
Канадцы выигрывали молодежный чемпионат мира 20 раз, в том числе становились чемпионами на трех из четырех последних турниров.
Сборная России не была допущена на соревнования из-за санкций международной федерации (IIHF).
Турнир завершится 5 января.
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