Канада проиграла Чехии и впервые за пять лет осталась без медалей молодежного ЧМ

Канадцы впервые за пять лет остались без медалей молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале 20-кратные чемпионы турнира канадцы уступили чехам со счетом 2:3. Победную шайбу забросил Якуб Штанцль за 11 секунд до конца основного времени

Фото: Christinne Muschi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Молодежная сборная Канады проиграла команде Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в шведском Гетеборге, впервые с 2019 года не сумев завоевать медалей.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу чехов, которые взяли у канадцев реванш за финал прошлогоднего турнира (2:3 в овертайме).

У победителей дубль оформил Якуб Штанцль, который забросил решающую шайбу за 11 секунд до конца основного времени.

Канадцы выигрывали молодежный чемпионат мира 20 раз, в том числе становились чемпионами на трех из четырех последних турниров.

Сборная России не была допущена на соревнования из-за санкций международной федерации (IIHF).

Турнир завершится 5 января.