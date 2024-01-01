Глава IIHF Тардиф пожелал России возвращения к участию в турнирах в 2024 году

Глава IIHF пожелал России возвращения к участию в турнирах в 2024 году

Тардиф пожелал, чтобы в 2024 году вся семья IIHF вновь оказалась в полном сборе. Он отметил, что речь также идет о возвращении России к международным турнирам

Люк Тардиф (Фото: DPA / TASS)

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф пожелал российским командам возвращения к международным соревнованиям в 2024 году. Президента IIHF цитирует «Спорт-Экспресс».

«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья IIHF вновь оказалась в полном сборе, — отметил он. — Речь в том числе и о возвращении Федерации хоккея России к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире».

Какие отношения между IIHF и Россией

IIHF в феврале 2022 года отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. В матче 2023 года международная федерация продлила отстранение на сезон 2023/24.

Весной Тардиф пригрозил ФХР окончательным исключением из организации из-за несоблюдения санкций в отношении вратаря Ивана Федотова и ЦСКА. ФХР разрешила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ, несмотря на дисквалификацию игрока за нарушение контрактных обстоятельств с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз».

КХЛ перед стартом сезона изменила регламент, позволив играть дисквалифицированным IIHF игрокам на период рассмотрения апелляции. Глава КХЛ Алексей Морозов ссылался на предупреждение Генпрокуратуры о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд.

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг 27 декабря отметил, что между федерациями (ФХР и IIHF) «пока просто дружеские отношения», а после окончания военной операции на Украине они будут обсуждать возвращение российских сборных.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Однако Тардиф опроверг эти слова: «Со времен дела Федотова все по-другому».

На вопрос о том, как вернуть дружеские отношения с международной федерацией, он ответил: «Принять авторитет IIHF, уважать международные трансферные правила IIHF и не позволять выходить на лед игроку, отстраненному дисциплинарным комитетом».