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Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Гонконге
Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге
Российский теннисист в 1/4 финала победил 19-летнего француза Артура Фиса. Его следующим соперником станет 18-летний китаец Цзюньчэн Шан
Андрей Рублев
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге.
В 1/4 финала 26-летний россиянин, посеянный на турнире под первым номером, победил 19-летнего француза Артура Фиса, 36-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 1:6, 6:2.
Следующим соперником Рублева будет 18-летний китаец Цзюньчэн Шан (183-й номер рейтинга ATP).
Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 14 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.
Турнир в Гонконге завершится 7 января. Призовой фонд соревнований составляет $661 тыс.