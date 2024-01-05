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Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Гонконге

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге
Российский теннисист в 1/4 финала победил 19-летнего француза Артура Фиса. Его следующим соперником станет 18-летний китаец Цзюньчэн Шан
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге.

В 1/4 финала 26-летний россиянин, посеянный на турнире под первым номером, победил 19-летнего француза Артура Фиса, 36-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 1:6, 6:2.

Следующим соперником Рублева будет 18-летний китаец Цзюньчэн Шан (183-й номер рейтинга ATP).

Рублев и Хачанов стали любимым дуэтом болельщиков в 2023 году
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Карен Хачанов и Андрей Рублев (слева направо)

Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 14 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Турнир в Гонконге завершится 7 января. Призовой фонд соревнований составляет $661 тыс.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Андрей Рублев (теннисист)
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