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Спорт ,  
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Матч теннисного турнира в Австралии прервали из-за выползшей на корт змеи

Матч на турнире ATP в Австралии прервали из-за выползшей на корт ядовитой змеи
Сетчатая коричневая змея, одна из самых ядовитых в мире, выползла на корт во время встречи первого раунда квалификации турнира в Брисбене между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом
Доминик Тим
Доминик Тим (Фото: Mike Stobe / Getty Images)

Матч на турнире ATP в австралийском Брисбене был прерван из-за выползшей на корт ядовитой змеи. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел во время встречи квалификационного раунда между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом.

После первого сета, который Тим проиграл со счетом 2:6, зрители заметили около корта змею. В итоге сотрудники арены поймали рептилию — ей оказалась 50-сантиметровая сетчатая коричневая змея. Это одна из самых ядовитых сухопутных змей.

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Пойманную рептилию унесли с корта, и теннисисты смогли продолжить матч.

Примечательно, что Тим уступал со счетом 2:6, 3:5 (0:40), но в итоге завершил встречу победой — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Тим, чемпион US Open 2020 года, сейчас занимает 98-е место в рейтинге ATP. За выход в основную сетку он поспорит с итальянцем Джулио Дзеппьери.

Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250, призовой фонд составляет более $661 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис змея

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