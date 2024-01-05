Сборная США стала вторым финалистом молодежного чемпионата мира по хоккею

Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею

В полуфинале сборная США обыграла финнов со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) и теперь встретится со сборной Швеции

Фото: Michael Erichsen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сборная США победила команду Финляндии в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в шведском Гетеборге. Матч завершился со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Джимми Снаггеруд (33-я минута), Уилл Смит (37) и Каттер Готье (57). У финнов отличились Ойва Кескинен (2) и Расмус Кумпулайнен (13).

Ранее в финал вышли хозяева турнира, которые обыграли чехов со счетом 5:2. Финал состоится 5 января.

Американцы в последний раз выигрывали турнир в 2021 году.

20-кратные чемпионы турнира канадцы вылетели в четвертьфинале, уступив чехам (2:3). Элитный дивизион также покинули норвежцы, которые проиграли немцам (4:5 в овертайме).

Сборная России, в последний раз побеждавшая на турнире в 2011 году, не выступала в Гетеборге из-за отстранения.