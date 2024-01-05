Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная США победила команду Финляндии в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в шведском Гетеборге. Матч завершился со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).
В составе победителей шайбы забросили Джимми Снаггеруд (33-я минута), Уилл Смит (37) и Каттер Готье (57). У финнов отличились Ойва Кескинен (2) и Расмус Кумпулайнен (13).
Ранее в финал вышли хозяева турнира, которые обыграли чехов со счетом 5:2. Финал состоится 5 января.
Американцы в последний раз выигрывали турнир в 2021 году.
20-кратные чемпионы турнира канадцы вылетели в четвертьфинале, уступив чехам (2:3). Элитный дивизион также покинули норвежцы, которые проиграли немцам (4:5 в овертайме).
Сборная России, в последний раз побеждавшая на турнире в 2011 году, не выступала в Гетеборге из-за отстранения.
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