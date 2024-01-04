Шведские хоккеисты впервые за шесть лет вышли в финал молодежного ЧМ
Хоккеисты молодежной сборной Швеции (не старше 20 лет) вышли в финал чемпионата мира в Гетеборге, обыграв команду Чехии.
Матч завершился со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Победную шайбу забросил Йонатан Леккеримяки, на счету которого дубль.
Во втором полуфинале встретятся команды США и Финляндии.
Сборная Канады — победитель двух предыдущих молодежных первенств — вылетела в четвертьфинале с чехами, пропустив за 11 секунд до конца третьего периода.
Шведы в последний раз играли в финале в 2018 году, уступив канадцам (1:3).
Сборная России пропустила турнир в Гетеборге из-за санкций международной федерации (IIHF).
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Россияне в последний раз играли на молодежном первенстве в декабре 2021 года. Турнир был завершен досрочно из-за пандемии, а переигровка прошла без россиян в августе 2022 года.