Российским самбистам вернули флаг и гимн на международных турнирах
Исполком Международной федерации самбо (FIAS) 4 декабря принял решение вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать под национальным флагом и гимном на всех международных стартах с 1 января 2026 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации самбо.
Россияне с марта 2022 года выступали на турнирах в нейтральном статусе (под флагом FIAS).
Президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев заявил, что этот шаг «восстанавливает спортивную справедливость».
Ранее флаг и гимн россиянам вернула Международная федерация дзюдо (IJF) и Международный паралимпийский комитет (IPC).
Соревнования по самбо не входят в олимпийскую программу.
