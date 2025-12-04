 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российским самбистам вернули флаг и гимн на международных турнирах

FIAS вернула российским самбистам флаг и гимн на международных турнирах
Спортсмены смогут выступать с флагом и гимном с 1 января 2026 года
Сергей Елисеев
Сергей Елисеев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Исполком Международной федерации самбо (FIAS) 4 декабря принял решение вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать под национальным флагом и гимном на всех международных стартах с 1 января 2026 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации самбо.

Россияне с марта 2022 года выступали на турнирах в нейтральном статусе (под флагом FIAS).

Президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев заявил, что этот шаг «восстанавливает спортивную справедливость».

Ранее флаг и гимн россиянам вернула Международная федерация дзюдо (IJF) и Международный паралимпийский комитет (IPC).

Соревнования по самбо не входят в олимпийскую программу.

Соревнования по самбо не входят в олимпийскую программу.

Анна Сатдинова
самбо
