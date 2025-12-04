 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Олимпийский огонь передали организаторам Игр-2026 в Италии

Олимпийский огонь передали организаторам Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Церемонию в Афинах сократили из-за погодных условий. В ней приняли участие итальянские олимпийские чемпионы — теннисистка Паолини и велогонщик Ганна
Фото: Milos Bicanski / Getty Images
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошла на стадионе «Панатинаикос» в Афинах в сокращенном формате, сообщила пресс-служба МОК.

Во вторник Олимпийский комитет Греции сообщил, что из-за ожидаемых погодных условий церемонию сократят и проведут с гораздо меньшим количеством участников, в частности, на нее не привезут школьников.

В церемонии приняли участие итальянские спортсмены — победительница парного теннисного разряда на Играх-2024 Джасмин Паолини и чемпион Олимпиады-2020 в велоспорте Филиппо Ганна.

Олимпийский огонь Игр-2026 зажгли в Греции от запасного факела
Спорт
Глава МОК Кирсти Ковентри

Церемония зажжения олимпийского огня 26 ноября также была изменена из-за погодных условий в Древней Олимпии — ее провели в археологическом музее, а огонь был добыт на церемонии, прошедшей двумя дня ранее.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля. Из россиян допуск МОК на Игры пока получили только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026
