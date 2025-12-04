Олимпийский огонь передали организаторам Игр-2026 в Италии
Церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошла на стадионе «Панатинаикос» в Афинах в сокращенном формате, сообщила пресс-служба МОК.
Во вторник Олимпийский комитет Греции сообщил, что из-за ожидаемых погодных условий церемонию сократят и проведут с гораздо меньшим количеством участников, в частности, на нее не привезут школьников.
В церемонии приняли участие итальянские спортсмены — победительница парного теннисного разряда на Играх-2024 Джасмин Паолини и чемпион Олимпиады-2020 в велоспорте Филиппо Ганна.
Церемония зажжения олимпийского огня 26 ноября также была изменена из-за погодных условий в Древней Олимпии — ее провели в археологическом музее, а огонь был добыт на церемонии, прошедшей двумя дня ранее.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля. Из россиян допуск МОК на Игры пока получили только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
