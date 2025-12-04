Коростелев выиграл гонку на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени
Лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени. Он показал время 21 минута 5,3 секунды.
Второе место занял Сергей Ардашев (отставание — 17,2 секунды), третье — Сергей Волков (+32,6).
Все три спортсмена выступают за Татарстан.
«Трасса была разбита и с начала, и по ходу дистанции. Коростелев сильно начал. Сегодня он был хорошо готов и держал скорость до самого финиша. Он сегодня был очень хорош», — сказал Ардашев после финиша в эфире «Матч ТВ».
Лидер сборной России Александр Большунов был отстранен за конфликт с соперником на предыдущем этапе в Кировске.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили