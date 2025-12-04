Савелий Коростелев выиграл гонку на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени

Коростелев выиграл гонку на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени

Тройку призеров составили Савелий Коростелев, Сергей Ардашев и Сергей Волков

Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени. Он показал время 21 минута 5,3 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (отставание — 17,2 секунды), третье — Сергей Волков (+32,6).

Все три спортсмена выступают за Татарстан.

«Трасса была разбита и с начала, и по ходу дистанции. Коростелев сильно начал. Сегодня он был хорошо готов и держал скорость до самого финиша. Он сегодня был очень хорош», — сказал Ардашев после финиша в эфире «Матч ТВ».

Лидер сборной России Александр Большунов был отстранен за конфликт с соперником на предыдущем этапе в Кировске.