Спорт
0

Российский новичок побил рекорд самого титулованного клуба НХЛ

На счету 19-летнего российского форварда Демидова 20 очков (6 передач и 14 очков) в 26 играх дебютного полноценного сезона в НХЛ.
Хоккеист &laquo;Монреаль Канадиенс&raquo; Иван Демидов
Хоккеист «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Российский нападающий «Монреаля Канадиенс» Иван Демидов отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2 — в серии буллитов).

На счету 19-летнего российского форварда 20 очков (6 передач и 14 очков) в 26 играх дебютного полноценного сезона в НХЛ.

Демидов быстрее всех среди новичков «Монреаля» в 21-м веке и вторым в истории набрал 20 очков за сезон. Первым по этому показателю является Стефану Рише (19 матчей в сезоне 1985/86).

До старта сезона Демидов являлся безоговорочным фаворитом в борьбе за приз лучшему новичку регулярного чемпионата. На данный момент он делит лидерство в списке бомбардиров среди новичков с нападающим «Анахайм Дакс» Бекетом Сеннеке и пятое по голам среди дебютантов с соотечественником Арсением Грицюком («Нью-Джерси Девилз»).

«Монреаль» — самый титулованный клуб в истории НХЛ. На счету команды 25 чемпионских титулов. Вторым по этому показателю идет «Торонто Мейпл Лифз» (13), третьим — «Детройт Ред Уингз» (11).

Однако «Монреаль» не становился чемпионом после победного 1993 года и всего один раз дошел до финала (2021). «Монреаль» является последней канадской командой, завоевавшей Кубок Стэнли.

Руслан Алиев
Иван Демидов (хоккеист) Монреаль Канадиенс Арсений Грицюк
