«Динамо» победило СКА, выиграв пятый подряд матч в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1, Артем Швец-Роговой забросил победную шайбу на 57-й минуте

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (7-я минута) и Артем Швец-Роговой (57). У проигравших отличился Джозеф Бландизи (28).

«Динамо» выиграло пятый матч подряд, для СКА это уже пятое поражение в семи последних встречах.

«Динамо» набрало 29 очков в 21 матче и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 очками расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Динамо» 6 ноября примет тольяттинскую «Ладу», СКА в тот же день дома сыграет с «Шанхай Дрэгонс».

Остальные результаты игрового дня:

«Сибирь» (Новосибирск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 Б;

«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 0:1 ОТ.