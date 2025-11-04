 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,48 x 4,05 2 2,61 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,15 x 4 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,58 x 3,85 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 2,03 x 3,5 2 3,65 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,65 x 4,05 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 8 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,06 x 12 2 41 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,2 2 6,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,2 2 4,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт
0

«Динамо» победило СКА, выиграв пятый подряд матч в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1, Артем Швец-Роговой забросил победную шайбу на 57-й минуте
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (7-я минута) и Артем Швец-Роговой (57). У проигравших отличился Джозеф Бландизи (28).

«Динамо» выиграло пятый матч подряд, для СКА это уже пятое поражение в семи последних встречах.

«Динамо» набрало 29 очков в 21 матче и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 очками расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Динамо» 6 ноября примет тольяттинскую «Ладу», СКА в тот же день дома сыграет с «Шанхай Дрэгонс».

Остальные результаты игрового дня:

«Сибирь» (Новосибирск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 Б;

«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 0:1 ОТ.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Динамо Москва
