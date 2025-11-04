«Динамо» победило СКА, выиграв пятый подряд матч в КХЛ
Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (7-я минута) и Артем Швец-Роговой (57). У проигравших отличился Джозеф Бландизи (28).
«Динамо» выиграло пятый матч подряд, для СКА это уже пятое поражение в семи последних встречах.
«Динамо» набрало 29 очков в 21 матче и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 очками расположился на девятой строчке.
В следующем матче «Динамо» 6 ноября примет тольяттинскую «Ладу», СКА в тот же день дома сыграет с «Шанхай Дрэгонс».
Остальные результаты игрового дня:
«Сибирь» (Новосибирск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 Б;
«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 0:1 ОТ.
