 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,4 x 4,1 2 2,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,13 x 4 2 3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,55 x 4 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,62 x 4,1 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 8 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 12,5 2 43 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,2 2 6,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,2 2 4,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Аутсайдер КХЛ проиграл восьмой матч подряд

«Сибирь» проиграла восьмой матч подряд в КХЛ, уступив «Торпедо» по буллитам
«Сибирь» уступила «Торпедо» в серии буллитов
Фото: телеграм-канал ХК «Торпедо»
Фото: телеграм-канал ХК «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» обыграло новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Кирилл Воронин (19-я минута) и Егор Соколов (41, 55). У хозяев отличились Оскар Булавчук (31), Иван Чехович (46) и Александр Першаков (47). Победный буллит на счету Соколова.

Голкипер «Торпедо» Денис Костин пропустил первые голы после двух подряд «сухих» матчей.

«Сибирь» проиграла восьмой раз подряд.

«Торпедо» набрало 32 очка в 25 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками в 22 играх расположилась на предпоследней, десятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Торпедо» 6 ноября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Сибирь» 8 ноября также в гостях встретится с ЦСКА.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Сибирь ХК Торпедо Нижний Новгород
Материалы по теме
Канадский защитник клуба КХЛ выбыл до конца сезона
Спорт
«Металлург» вернул себе лидерство в КХЛ благодаря разгрому «Дрэгонс»
Спорт
Проигравший 10 из 11 матчей канадский вратарь покинул клуб КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Саддаму, с наилучшими пожеланиями». Самые яркие высказывания Дика Чейни Политика, 16:55
Российских ватерполистов допустили на международные старты c 2026 года Спорт, 16:51
Стала известна причина смерти бывшего вице-президента США Чейни Общество, 16:44
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Последствия тайфуна на Филиппинах, который унес жизни 26 человек. Видео Общество, 16:34
В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана Город, 16:28
Вучич заявил, что в Белграде три дня ищут двух приезжих снайперов Общество, 16:20
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Аутсайдер КХЛ проиграл восьмой матч подряд Спорт, 16:14
Handelsblatt узнала о приверженности ФРГ отказу от поставок Taurus Киеву Политика, 16:08
Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари Спорт, 16:05
Норвегия модернизирует систему наблюдения на границе с Россией Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Стали известны дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым Общество, 15:55