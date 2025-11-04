Аутсайдер КХЛ проиграл восьмой матч подряд
Нижегородское «Торпедо» обыграло новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе гостей шайбы забросили Кирилл Воронин (19-я минута) и Егор Соколов (41, 55). У хозяев отличились Оскар Булавчук (31), Иван Чехович (46) и Александр Першаков (47). Победный буллит на счету Соколова.
Голкипер «Торпедо» Денис Костин пропустил первые голы после двух подряд «сухих» матчей.
«Сибирь» проиграла восьмой раз подряд.
«Торпедо» набрало 32 очка в 25 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками в 22 играх расположилась на предпоследней, десятой строчке на Востоке.
В следующем матче «Торпедо» 6 ноября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Сибирь» 8 ноября также в гостях встретится с ЦСКА.
