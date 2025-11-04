 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Криштиану Роналду заявил о скором завершении карьеры

40-летний португальский футболист, который сейчас выступает за «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, отметил, что будет готов, когда наступит этот момент
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Нападающий саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, что в скором времени завершит карьеру.

Морган спросил у 40-летнего Роналду, если ли у него представление о том, в каком возрасте он завершит карьеру, на что португалец ответил: «Скоро. Но, я думаю, я буду к этому готов. Будет тяжело, да, наверное, я буду плакать, это совершенно нормально. Я не стесняюсь этого, я открытый человек».

По словам Роналду, с 25–27-летнего возраста он готовил себя к такому будущему, и он сможет выдержать это давление. «Футбол, конечно, мне ничего не заменит, но у меня будет больше времени для себя, семьи и детей», — добавил футболист.

Этим летом Роналду продлил контракт с «Ан-Насром» до 2027 года.

На счету Роналду 225 матчей и 143 гола в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

Иван Витченко
Футбол Криштиану Роналду
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
