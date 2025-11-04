 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Канадский защитник клуба КХЛ выбыл до конца сезона

Канадский защитник «Барыса» Уотерспун выбыл до конца сезона
Тайлер Уотерспун получил серьезную травму колена в матче с «Трактором»
Тайлер Уотерспун
Тайлер Уотерспун (Фото: телеграм-канал ХК «Барыс»)

Канадский защитник «Барыса» Тайлер Уотерспун выбыл на длительный срок из-за травмы колена. Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.

«В выездном матче с «Трактором» (31 октября) защитник получил травму коленного сустава, требующую оперативного лечения и длительного периода восстановления», — говорится в сообщении.

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец сообщил, что 32-летний канадец выбыл до конца сезона. «Очень серьезная травма, он ударился о штангу и выбыл примерно на шесть месяцев, примерно до конца сезона», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Уотерспун подписал контракт с «Барысом» в конце сентября. Он успел провести девять матчей в КХЛ.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Барыс» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 19 очков в 23 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Барыс
