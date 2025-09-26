Клуб КХЛ подписал контракт с игравшим за Канаду на Олимпиаде защитником

«Барыс» подписал контракт с игравшим за сборную Канады на Олимпиаде Уотерспуном

Тайлер Уотерспун (Фото: Elsa / Getty Images)

«Барыс» заключил контракт с канадским защитником Тайлером Уотерспуном. Об этом сообщается на сайте казахстанского клуба КХЛ.

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон — до 31 мая 2026 года.

На счету защитника более 700 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ), также у него 36 игр в НХЛ за «Калгари».

В прошлом сезоне Уотерспун играл за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль Рокет», где в 79 матчах отметился двумя шайбами и 16 результативными передачами.

В 2022 году Уотерспун играл в составе сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Барыс» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав семь очков в восьми матчах.