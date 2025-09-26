Клуб КХЛ подписал контракт с игравшим за Канаду на Олимпиаде защитником
«Барыс» заключил контракт с канадским защитником Тайлером Уотерспуном. Об этом сообщается на сайте казахстанского клуба КХЛ.
Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон — до 31 мая 2026 года.
На счету защитника более 700 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ), также у него 36 игр в НХЛ за «Калгари».
В прошлом сезоне Уотерспун играл за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль Рокет», где в 79 матчах отметился двумя шайбами и 16 результативными передачами.
В 2022 году Уотерспун играл в составе сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Барыс» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав семь очков в восьми матчах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов