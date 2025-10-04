«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ с восемью голами

Встреча 11-го тура РПЛ завершилась со счетом 5:3. «Бело-голубые» пропустили на 34-й секунде, сумели сравнять счет и даже выйти вперед, но в итоге уступили. «Локомотив» возглавил турнирную таблицу чемпионата

Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Динамо» проиграли столичному «Локомотиву» со счетом 3:5 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» открыл счет уже на 34-й секунде усилиями Данила Пруцева. Также у «железнодорожников» отличились Алексей Батраков (43-я минута, с пенальти), Николай Комличенко (68), Дмитрий Воробьев (82) и Александр Руденко (90+3).

В составе «Динамо» голы забили Иван Сергеев (23), Бителло (27) и Максим Осипенко (85, с пенальти).

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 очками расположилось на восьмой строчке.

«Локомотив» остается единственной командой без поражений в нынешнем сезоне РПЛ.

«Динамо» и «Локомотив» повторили самое результативное московское дерби в истории чемпионата России, сообщает Opta. Всего в истории ЧР было сыграно 705 московских дерби, но ранее лишь однажды в них забивалось восемь голов — в 1994 году «Локомотив» разгромил «Торпедо» (8:0).

«Динамо» также повторило свой антирекорд по пропущенным голам в матчах против московских клубов — пять голов «бело-голубые» пропускали только от «Спартака» в 1992 и 2005 годах.

В следующем туре «Динамо» 19 октября примет грозненский «Ахмат», «Локомотив» днем ранее дома сыграет с московским ЦСКА.