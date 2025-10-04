Перед матчем с Россией сборная Боливии сыграет с «Локомотивом»
Сборная Боливии по футболу проведет в Москве товарищеский матч с «Локомотивом». Об этом «Чемпионату» сообщил один из тренеров боливийцев Пабло Сиасиа.
«Сборная Боливии прибудет в Москву 11 октября. Вечером того же дня у команды запланирован товарищеский матч с «Локомотивом», — сказал Сиасиа.
14 октября боливийцы проведут товарищеский матч со сборной России. Игра пройдет в Москве на стадионе «Динамо». Это будет первая встреча команд в истории. Сборная Боливии занимает 77-ю строчку в рейтинге ФИФА.
Встреча с Боливией станет второй игрой для команды Валерия Карпина в октябре. 10 октября Россия сыграет домашний матч с Ираном в Волгограде.
Сборная России с 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.
