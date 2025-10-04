 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Дочь Тутберидзе победила на Мемориале Тена в танцах на льду

Диана Дэвис и Глеб Смолкин победили на Мемориале Тена в танцах на льду
Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие под флагом Грузии, заняли первое место на турнире ISU серии «Челленджер» в Алма-Ате
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Выступающие под флагом Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли первое место в танцах на льду на Мемориале Дениса Тена. Турнир ISU серии «Челленджер» проходит в Алма-Ате.

В сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы набрали 193,14 балла.

Второе место заняли американцы Уна Браун и Гейдж Браун (178,86), третьими стали шведы Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров (177,25).

Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии с лета 2013 года. Пара живет и тренируется в США. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин стали восьмыми на ЧЕ и десятыми на ЧМ.

Диана Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Глеб Смолкин Диана Дэвис Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года
