Дочь Тутберидзе победила на Мемориале Тена в танцах на льду

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие под флагом Грузии, заняли первое место на турнире ISU серии «Челленджер» в Алма-Ате

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Выступающие под флагом Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли первое место в танцах на льду на Мемориале Дениса Тена. Турнир ISU серии «Челленджер» проходит в Алма-Ате.

В сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы набрали 193,14 балла.

Второе место заняли американцы Уна Браун и Гейдж Браун (178,86), третьими стали шведы Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров (177,25).

Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии с лета 2013 года. Пара живет и тренируется в США. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин стали восьмыми на ЧЕ и десятыми на ЧМ.

Диана Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.