В Ассоциации футбола Узбекистана рассказали о переговорах с Каннаваро

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года может возглавить сборную Узбекистана, которая впервые в своей истории пробилась в чемпионат мира

Фабио Каннаваро (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Ассоциация футбола Узбекистана (UFA) ведет переговоры с итальянцем Фабио Каннаваро по поводу работы в сборной страны. Об этом сообщается в телеграм-канале UFA.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо 2 октября сообщил, что чемпион мира и обладателя «Золотого мяча» 2006 года достиг устной договоренности со сборной Узбекистана.

«Ведется работа по привлечению в сборную специалистов, имеющих международный опыт и опыт участия в чемпионатах мира. В частности, руководство UFA ведет переговоры с одной из самых ярких звезд недавнего прошлого, победителем чемпионата мира, известным итальянским специалистом Фабио Каннаваро», — говорится в сообщении.

Сборная Узбекистана в июне впервые пробилась в чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Главным тренером команды сейчас является Тимур Кападзе.

52-летний Каннаваро в качестве тренера работал с «Гуанчжоу», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и сборной Китая, саудовским «Ан-Насром», итальянскими «Беневенто» и «Удинезе», загребским «Динамо».

Каннаваро — обладатель Кубка УЕФА с «Пармой» (1999), двукратный чемпион Испании с мадридским «Реалом» (2007, 2008), также он взял два титула в Серии А с «Ювентусом», которых туринцев впоследствии лишили. В сборной Италии Каннаваро провел 136 матчей, завоевал золото на ЧМ-2006 и серебро на Евро-2000.