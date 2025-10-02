Инсайдер узнал о согласии Каннаваро возглавить сборную Узбекистана

Каннаваро в прошлом сезоне работал в загребском «Динамо». По данным Романо, он согласился на предложение сборной Узбекистана, которая в следующем году впервые сыграет на чемпионате мира

Фабио Каннаваро (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро достиг устной договоренности со сборной Узбекистана, сообщил в соцсети Х футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Официальные документы, как ожидается, будут подписаны в ближайшие двое суток.

Сборная Узбекистана в июне впервые пробилась на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Каннаваро в качестве тренера работал с «Гуанчжоу», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и сборной Китая, саудовским «Ан-Насром», итальянскими «Беневенто» и «Удинезе», загребским «Динамо».

Каннаваро — обладатель Кубка УЕФА с «Пармой» (1999), двукратный чемпион Испании с мадридским «Реалом» (2007, 2008), также он взял два титула в Серии А с «Ювентусом», которых туринцев впоследствии лишили.