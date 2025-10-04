 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тренер МЮ отказался подавать в отставку после провального старта сезона

Тренер МЮ Аморим отказался подавать в отставку после провального старта сезона
Рубен Аморим заявил, что решение о его уходе из «Манчестер Юнайтед» следует принимать не ему самому, а руководству
Рубен Аморим
Рубен Аморим (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» португалец Рубен Аморим заявил, что не собирается подавать в отставку после неудачного старта сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Это должно быть решение совета директоров. Я так поступить не могу. Хотя иногда у меня и возникает такое чувство, и проигрывать тяжело. Очень обидно, когда создаешь импульс, выходишь на следующую игру, а что-то не получается», — цитирует Аморима Sky Sports.

По словам 40-летнего португальца, ему будет очень трудно уйти из МЮ, если он не сделает все возможное, чтобы продолжить здесь свою карьеру.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Прошлый сезон клуб завершил на 15-м месте в АПЛ, но дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Тоттенхэму». В нынешнем сезоне у МЮ только семь очков в шести матчах и 14-е место в АПЛ.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Юнайтед Английская премьер-лига (АПЛ) Рубен Аморим
