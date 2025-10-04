Тренер МЮ отказался подавать в отставку после провального старта сезона
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» португалец Рубен Аморим заявил, что не собирается подавать в отставку после неудачного старта сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ).
«Это должно быть решение совета директоров. Я так поступить не могу. Хотя иногда у меня и возникает такое чувство, и проигрывать тяжело. Очень обидно, когда создаешь импульс, выходишь на следующую игру, а что-то не получается», — цитирует Аморима Sky Sports.
По словам 40-летнего португальца, ему будет очень трудно уйти из МЮ, если он не сделает все возможное, чтобы продолжить здесь свою карьеру.
Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Прошлый сезон клуб завершил на 15-м месте в АПЛ, но дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Тоттенхэму». В нынешнем сезоне у МЮ только семь очков в шести матчах и 14-е место в АПЛ.
