Умер победитель Супербоула и брат экс-чемпиона UFC Джона Джонса

Артур Джонс скончался в возрасте 39 лет

Артур Джонс (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Бывший игрок в американский футбол Артур Джонс скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Балтимор Рэйвенс», в составе которого он стал победителем Супербоула.

Причины его смерти не уточняется.

«Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Артура Джонса. Его широкая, сияющая улыбка, заразительная энергия и неиссякаемый позитив создавали атмосферу, которая постоянно вдохновляла других», — сказал генеральный менеджер «Рэйвенс» Эрик Декоста.

Джонс, игравший на позиции защитника, выступал в NFL с 2010 по 2017 год за «Балтимор», «Индианаполис Колтс» и «Вашингтон Редскинз». В составе «Рэйвенс» он выиграл Супербоул в 2012 году.

Артур Джонс — старший брат бывшего чемпиона UFC в тяжелой и полутяжелой весовой категориях Джона Джонса. В ММА Джон Джонс одержал 28 побед при одном поражении, еще один поединок был признан несостоявшимся. О завершении карьеры 38-летний американец объявил в июне.