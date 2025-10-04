Умер победитель Супербоула и брат экс-чемпиона UFC Джона Джонса
Бывший игрок в американский футбол Артур Джонс скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Балтимор Рэйвенс», в составе которого он стал победителем Супербоула.
Причины его смерти не уточняется.
«Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Артура Джонса. Его широкая, сияющая улыбка, заразительная энергия и неиссякаемый позитив создавали атмосферу, которая постоянно вдохновляла других», — сказал генеральный менеджер «Рэйвенс» Эрик Декоста.
Джонс, игравший на позиции защитника, выступал в NFL с 2010 по 2017 год за «Балтимор», «Индианаполис Колтс» и «Вашингтон Редскинз». В составе «Рэйвенс» он выиграл Супербоул в 2012 году.
Артур Джонс — старший брат бывшего чемпиона UFC в тяжелой и полутяжелой весовой категориях Джона Джонса. В ММА Джон Джонс одержал 28 побед при одном поражении, еще один поединок был признан несостоявшимся. О завершении карьеры 38-летний американец объявил в июне.
