Отнимут ли у Анкалаева чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе

5 октября россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра проведут бой-реванш за чемпионский титул в полутяжелой весовой категории на турнире UFC 320. Как эксперты оценивают шансы россиянина на победу — в материале «РБК Спорт»

Магомед Анкалаев (слева) и Алекс Перейра (справа) (Фото: Ian Maule / Getty Images)

В воскресенье, 5 октября, в Лас-Вегасе состоится главный поединок турнира UFC 320: российский боец Магомед Анкалаев проведет защиту титула чемпиона в полутяжелом весе против бразильца Алекса Перейры.

Турнир начнется в 1:00 по московскому времени. Бой Анкалаева и Перейры состоится не ранее 7:00 мск.

Официальные данные о гонорарах бойцов пока не опубликованы.

В марте 2025 года Анкалаев завоевал титульный пояс, победив Перейру. Также он стал пятым российским чемпионом UFC, присоединившись к Олегу Тактарову, Хабибу Нурмагомедову, Петру Яну и Исламу Махачеву (действующему чемпиону в легком весе). При этом боец стал первым российским обладателем титула именно в полутяжелом весе.

На счету 33-летнего Анкалаева 21 победа, одно поражение и одна ничья в смешанных единоборствах. Сейчас россиянин располагается на седьмом месте в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

В активе 38-летнего Перейры 12 побед и три поражения в MMA. Он был чемпионом UFC в среднем весе, а затем и в полутяжелом весе.

Мнение экспертов

Гор Азизян, тренер Шары Буллета

«Думаю, Перейре не удастся остановить Анкалаева. Он проиграет, и даже хуже, чем в первом бою. Анкалаев будет более спокойным и станет разбирать его без излишней осторожности, ведь он уже знает соперника. Магомед победит досрочно», — сказал Азизян «РБК Спорту».

Расул Магомедалиев, тренер, имевший опыт работы с российским бойцом Шарой Буллетом и Владимиром Минеевым

«Если Магомед раскроется, собранно будет слушать команду в углу и будет работать, он должен досрочно выиграть. Однозначно, он может это сделать и в стойке, и в партере. Надеюсь, он прочувствовал первый бой, понял, что можно с Перейрой на любом уровне работать», — сказал Магомедалиев «РБК Спорту».

Он также отметил, что Перейра не сильная угроза для Анкалаева, но «опасаться нужно в любом случае», ведь это титульный бой.

Хавьер Мендес, американский тренер и наставник команды Хабиба Нурмагомедова

«Ожидаю, что Анкалаев снова победит. Не уверен насчет досрочной победы, но, думаю, из этих двоих он лучше на данный момент», — сказал Мендес «РБК Спорту».

Шамиль Рамазанов, бывший чемпион Hardcore MMA в среднем весе

«Не знаю, что может сделать Перейра, чтобы остановить Магу. Как по мне, шансов у него особо нет. Уже в первом бою было видно, что Алексу очень тяжело. А теперь Магомед будет действовать гораздо менее робко. В стойке Анкалаев может нокаутировать Перейру и перебить по очкам. Если что-то не пойдет, то сразу последует перевод в партер. У Маги гораздо больше опций, чтобы добиться успеха. Так что жду более уверенную победу. Либо 5:0 по раундам, либо нокаут — вот что сделает Анкалаев в реванше», — сказал Рамазанов в разговоре с «Российской газетой».

Камил Гаджиев, глава промоутерской компании Fight Nights Global

«Не думаю, что Магомед прям думает об этом (о нокауте). Теперь ему легче, теперь он чемпион. И Перейре нужно сделать еще больше, чем раньше, чтобы стать чемпионом. Но в поединке с таким парнем, как Перейра, лучше про нокаут не думать. Можно самому в нем оказаться. Магомед должен просто сконцентрироваться на том, чтобы одержать победу. Каким образом — неважно», — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

Также он допускает реванш Перейры. «Мы говорим про полутяжелый вес. Один удар может изменить ход всего боя. И никто не сомневается, что Перейра умеет бить», — добавил он.

Адлан Амагов, бывший боец UFC

«Я думаю, что Анкалаев еще увереннее выиграет у Перейры. Скорее всего, досрочно. Тяжело сказать, как именно. Он может и в стойке с руки или ноги, может и в партере», — сказал Амагов «Матч ТВ».

Том Аспиналл, чемпион тяжелого дивизиона UFC

«Анкалаев — левша, он хорошо контролирует дистанцию и просто угрожает тейкдаунами. Хотя в первом бою мы не увидели тейкдаунов Анкалаева, но сама их угроза делает его неудобным соперником для Перейры. Если спросите, на кого я поставлю деньги, то отвечу — Анкалаев», — заявил Аспиналл на YouTube-канале NTN Fight Sports.

Он добавил, что если Перейра проиграет, то боец завершит карьеру или перейдет в тяжелый вес.

«Если он дважды проиграет в титульных боях одному и тому же парню, то в будущем он сможет победить только тех претендентов, которых он уже побеждал (в полутяжелом весе)», — отметил Аспиналл.

Дрикус дю Плесси, бывший чемпион UFC в среднем весе

«Я просматривал записи тренировок Перейры перед этим боем. Он выглядит устрашающе, он выглядит злым. И знаете, мы увидим, как на него повлияло это поражение. Этот бой станет для него решающим. Анкалаев, конечно, теперь уверен в себе как в чемпионе. Но я поставлю на Перейру», — приводит слова дю Плесси MMA Junkie.

По его словам, бой не продлится долго. Дю Плесси отметил, что ставит все деньги на то, что Перейра вернет себе титул. «Я должен быть на его стороне», — заключил он.

Джефф Монсон, российский боец ММА и депутат государственного собрания Башкортостана

«Перейра — очень жесткий боец. Но я думаю, что ему будет тяжело победить. Не уверен, что он сможет выиграть. Они оба отличные бойцы. Когда речь идет о таком уровне — разница между ними минимальна. Это вершина, элита дивизиона. Здесь все может решиться благодаря одному удару», — сказал Монсон «Матч ТВ».

Майк Биспинг, бывший британский чемпион UFC

«Перейра действительно победил многих отличных бойцов, одного за другим, и сенсационно отправил их всех в нокаут. В прошлый раз он не проявил себя должным образом. <…> Это был проходной бой, и все из-за плотного расписания. Почти на каждом турнире был Алекс Перейра, и, возможно, он просто немного отвлекся перед боем», — приводит слова Биспинга TNT Sports.

Биспинг отметил, что если Перейра не победит Анкалаева в эти выходные, то это станет серьезным ударом для бразильца.