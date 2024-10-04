«Нью-Джерси» стал победителем первого матча нового сезона НХЛ
«Нью-Джерси Девилз» обыграли «Баффало Сэйбрз» в стартовом матче сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Праге завершилась со счетом 4:1.
Форвард «Нью-Джерси» Стефан Ноусен стал автором первого гола в новом сезоне (восьмая минута). Также в составе «Девилз» шайбами отметились Джонни Ковачевич (15-я минута), Нико Хишер (23-я минута) и Пол Коттер (57-я минута). У «Баффало» голом отличился Оуэн Пауэр (50-я минута).
Символическое вбрасывание перед первым матчем сезона в НХЛ произвел двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр.
Следующий матч между «Нью-Джерси Девилз» и «Баффало Сэйбрз» состоится 5 октября в 17:00 мск.
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