 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Умер призер Евро-1972 в составе сборной СССР Анатолий Коньков

Умер серебряный призер Евро-1972 в составе сборной СССР Анатолий Коньков
Четырехкратный чемпион СССР и серебряный призер чемпионата Европы Анатолий Коньков скончался в 75 лет
Анатолий Коньков
Анатолий Коньков (Фото: сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ))

Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года в составе сборной СССР по футболу Анатолий Коньков скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«На 76-м году жизни скончался известный футболист, тренер и функционер, мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Анатолий Дмитриевич Коньков. Украинская ассоциация футбола выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Анатолия Конькова», — говорится в сообщении.

Причины смерти не сообщаются.

Член Зала славы баскетбола Мутомбо умер от рака мозга в 58 лет
Спорт
Дикембе Мутомбо

Коньков является четырехкратным чемпионом СССР (1975, 1977, 1980, 1981), обладателем Кубка СССР (1978), выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА (1975) и Суперкубок УЕФА (1975). Полузащитник выступал за «Авангард» (Краматорск), «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев).

Коньков за сборную СССР провел 47 матчей, в которых отметился восьмью забитыми мячами. Он является серебряным призером Евро-1972, а также бронзовым призером Олимпиады-1976.

Во время тренерской карьеры возглавлял симферопольскую «Таврию» (1982–1985), донецкий «Шахтер» (1986–1989), петербургский «Зенит» (1990), полтавскую «Ворсклу» (1998–2000), «Сталь» из Алчевска (2000–2002) и азербайджанский «Интер» (2004–2006). Также он работал главным тренером главной и молодежной сборной Украины.

С 2008-го по 2012-й являлся спортивным директором клуба «Сталь». С сентября 2012-го по январь 2015-го занимал пост президента Федерации футбола Украины.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 17:47
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. КалендарьОбщество, 18:20
В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»Недвижимость, 18:12
Умер призер Евро-1972 в составе сборной СССР Анатолий КоньковСпорт, 18:06
Каких высокопоставленных членов ХАМАС ликвидировал Израиль. ИнфографикаПолитика, 18:04
Белоусов поздравил участвовавших во взятии Угледара военныхПолитика, 18:01
Доля объема торгов Binance снизилась до минимума с 2020 годаКрипто, 18:00
Трейдеры оценили шансы биткоина подняться выше $70 тыс.Крипто, 17:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава X5 назвал серьезную проблему для развития продуктовых ретейлеровЭкономика, 17:58
Попавшего под санкции США россиянина арестовали в Москве по делу CryptexОбщество, 17:54
Лукашенко пригрозил войной в случае сбития его вертолетаПолитика, 17:50
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:50
В США хотят восполнить отставниками дефицит кадров в промышленностиЭкономика, 17:44
Пушилин заявил о взятии под «оперативный контроль» всех дорог к КураховоПолитика, 17:44
Генсек ООН приедет на саммит БРИКС в КазаниПолитика, 17:41