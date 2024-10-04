Умер призер Евро-1972 в составе сборной СССР Анатолий Коньков

Четырехкратный чемпион СССР и серебряный призер чемпионата Европы Анатолий Коньков скончался в 75 лет

Анатолий Коньков (Фото: сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ))

Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года в составе сборной СССР по футболу Анатолий Коньков скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«На 76-м году жизни скончался известный футболист, тренер и функционер, мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Анатолий Дмитриевич Коньков. Украинская ассоциация футбола выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Анатолия Конькова», — говорится в сообщении.

Причины смерти не сообщаются.

Коньков является четырехкратным чемпионом СССР (1975, 1977, 1980, 1981), обладателем Кубка СССР (1978), выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА (1975) и Суперкубок УЕФА (1975). Полузащитник выступал за «Авангард» (Краматорск), «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев).

Коньков за сборную СССР провел 47 матчей, в которых отметился восьмью забитыми мячами. Он является серебряным призером Евро-1972, а также бронзовым призером Олимпиады-1976.

Во время тренерской карьеры возглавлял симферопольскую «Таврию» (1982–1985), донецкий «Шахтер» (1986–1989), петербургский «Зенит» (1990), полтавскую «Ворсклу» (1998–2000), «Сталь» из Алчевска (2000–2002) и азербайджанский «Интер» (2004–2006). Также он работал главным тренером главной и молодежной сборной Украины.

С 2008-го по 2012-й являлся спортивным директором клуба «Сталь». С сентября 2012-го по январь 2015-го занимал пост президента Федерации футбола Украины.