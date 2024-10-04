Ставший чемпионом мира по хоккею россиянин завершил карьеру

Нападающий Артем Анисимов выразил благодарность тренерам и хоккеистам, с которыми работал

Артем Анисимов (Фото: Zuma \ TASS)

Чемпион мира 2014 года в составе сборной России Артем Анисимов завершил спортивную карьеру. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Хочу поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру. <...>. Мне посчастливилось играть с лучшими из лучших и учиться у великих, принимать участие в самых больших турнирах и обрести много друзей по всему миру, занимаясь любимым делом», — написал он.

Он поблагодарил тренеров и хоккеистов, с которыми работал. «Мир тесен, особенно хоккейный. Поэтому не прощаюсь, обязательно встретимся!» — заключил он.

36-летний Анисимов является воспитанником «Локомотива». Он выступал в команде с 2005 по 2007 год, в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ и в сезоне-2021/22.

В 2006 году Анисимов был выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 54-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Также в Северной Америке он играл за «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхокс» и «Оттаву Сенаторз». Всего в НХЛ Анисимов провел 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.

Последним клубом в карьере форварда стал «Хартфорд Вулф Пэк» из Американской хоккейной лиги (АХЛ), который в феврале расторг просмотровый контракт с россиянином.

В составе сборной России Анисимов завоевал золото (2014), два серебра (2010, 2015) и бронзу (2019) на чемпионатах мира. Выступал на Олимпиаде 2014 года в Сочи.