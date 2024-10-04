 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Ставший чемпионом мира по хоккею россиянин завершил карьеру

Чемпион мира и экс-игрок «Рейнджерс» Артем Анисимов завершил карьеру
Нападающий Артем Анисимов выразил благодарность тренерам и хоккеистам, с которыми работал
Артем Анисимов
Артем Анисимов (Фото: Zuma \ TASS)

Чемпион мира 2014 года в составе сборной России Артем Анисимов завершил спортивную карьеру. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Хочу поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру. <...>. Мне посчастливилось играть с лучшими из лучших и учиться у великих, принимать участие в самых больших турнирах и обрести много друзей по всему миру, занимаясь любимым делом», — написал он.

Конец ожидания «хоккейного Месси». Почему сезон НХЛ особенный для России
Спорт
Генменеджер клуба НХЛ &laquo;Филадельфия Флайерз&raquo; Даниэль Бриер и российский нападающий Матвей Мичков

Он поблагодарил тренеров и хоккеистов, с которыми работал. «Мир тесен, особенно хоккейный. Поэтому не прощаюсь, обязательно встретимся!» — заключил он.

36-летний Анисимов является воспитанником «Локомотива». Он выступал в команде с 2005 по 2007 год, в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ и в сезоне-2021/22.

В 2006 году Анисимов был выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 54-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Также в Северной Америке он играл за «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхокс» и «Оттаву Сенаторз». Всего в НХЛ Анисимов провел 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.

Последним клубом в карьере форварда стал «Хартфорд Вулф Пэк» из Американской хоккейной лиги (АХЛ), который в феврале расторг просмотровый контракт с россиянином.

В составе сборной России Анисимов завоевал золото (2014), два серебра (2010, 2015) и бронзу (2019) на чемпионатах мира. Выступал на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей
Материалы по теме
Конец ожидания «хоккейного Месси». Почему сезон НХЛ особенный для России
Спорт
Российскому вратарю НХЛ сделали шлем с церковью и двуглавым орлом
Спорт
Гашек перед стартом сезона раскритиковал НХЛ за отказ отстранять россиян
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 17:47
В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»Недвижимость, 18:12
Умер призер Евро-1972 в составе сборной СССР Анатолий КоньковСпорт, 18:06
Каких высокопоставленных членов ХАМАС ликвидировал Израиль. ИнфографикаПолитика, 18:04
Белоусов поздравил участвовавших во взятии Угледара военныхПолитика, 18:01
Доля объема торгов Binance снизилась до минимума с 2020 годаКрипто, 18:00
Трейдеры оценили шансы биткоина подняться выше $70 тыс.Крипто, 17:59
Глава X5 назвал серьезную проблему для развития продуктовых ретейлеровЭкономика, 17:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Попавшего под санкции США россиянина арестовали в Москве по делу CryptexОбщество, 17:54
Лукашенко пригрозил войной в случае сбития его вертолетаПолитика, 17:50
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:50
В США хотят восполнить отставниками дефицит кадров в промышленностиЭкономика, 17:44
Пушилин заявил о взятии под «оперативный контроль» всех дорог к КураховоПолитика, 17:44
Генсек ООН приедет на саммит БРИКС в КазаниПолитика, 17:41
Ставший чемпионом мира по хоккею россиянин завершил карьеруСпорт, 17:39