Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Пекине
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом почти $9 млн.
В четвертьфинале 17-летняя Андреева проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (7-я ракетка мира) со счетом 7:5, 0:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.
Соперницей Чжэн Циньвэнь в полуфинале станет чешская теннисистка Каролина Мухова (49-я в рейтинге WTA), которая в четвертьфинале обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (7:6 (7:5), 2:6, 6:4).
Андреева занимает 22-е место в рейтинге WTA, в этом году она выиграла турнир в Румынии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и взяла серебро Олимпиады в парном разряде с Дианой Шнайдер.
Победительница турнира в Пекине получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн. Престижнее соревнований категории WTA-1000 только «Большой шлем» и Итоговый турнир.
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