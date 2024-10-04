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Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Пекине

Мирра Андреева проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала турнира в Пекине
Россиянка Мирра Андреева в трех сетах проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом почти $9 млн.

В четвертьфинале 17-летняя Андреева проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (7-я ракетка мира) со счетом 7:5, 0:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.

Соперницей Чжэн Циньвэнь в полуфинале станет чешская теннисистка Каролина Мухова (49-я в рейтинге WTA), которая в четвертьфинале обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (7:6 (7:5), 2:6, 6:4).

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Спорт
Мирра Андреева

Андреева занимает 22-е место в рейтинге WTA, в этом году она выиграла турнир в Румынии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и взяла серебро Олимпиады в парном разряде с Дианой Шнайдер.

Победительница турнира в Пекине получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн. Престижнее соревнований категории WTA-1000 только «Большой шлем» и Итоговый турнир.

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теннис Мирра Андреева Чжэн Циньвэнь
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Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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