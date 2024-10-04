Медведев обыграл Уайлда и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае

Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Во втором круге турнира «Мастерс» в Шанхае россиянин обыграл бразильца Тьяго Уайлда (88-й в рейтинге) со счетом 7:5, 7:5

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом почти $9 млн.

Во втором круге россиянин обыграл бразильца Тьяго Уайлда (88-й в рейтинге) со счетом 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.

В третьем раунде Медведев сыграет с 36-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Призовой фонд соревнований составляет почти $9 млн. Победитель турнира в Шанхае получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых. Действующим чемпионом турнира в Шанхае является поляк Хуберт Хуркач.