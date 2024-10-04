РФС назвал ошибочным неудаление игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Судья ошибочно не удалил с поля футболиста «Краснодара» Витора Тормену на 14-й минуте матче с петербургским «Зенитом». К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.
«Краснодар» дома обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Гости подали жалобу на решения главного судьи Алексея Сухого в эпизодах с неудалениями игроков «Краснодара» — Тормены на 14-й минуте и Александра Черникова на 43-й минуте.
Комиссия посчитала, что судье следовало удалить Тормену, который наступил в область паха лежавшего на поле соперника. При этом комиссия назвала верным решение судьи в эпизоде с Черниковым.
Комиссия также рассмотрела жалобу махачкалинского «Динамо» по эпизодам матча с московским «Динамо» (0:1) с неудалением Артура на 26-й минуте матча и неназначением пенальти в ворота соперника на 62-й минуте матча. Комиссия отметила, что судья Сергей Чебан принял верные решения.
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