«Манчестер Юнайтед» не победил в Лиге Европы после данных об отставке тренера

«Манчестер Юнайтед» не победил в Еврокубке после данных об уходе тренера

Подопечные Эрика тен Хага сыграли вничью с «Порту». К середине первого тайма британская команда вела со счетом 2:0

Эрик тен Хаг (Фото: IMAGO/Paul Terry)

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Порту» во втором туре Лиги Европы. Встреча в Португалии завершилась со счетом 3:3.

Маркус Рэшфорд и Расмус Хейллун сделали счет 2:0 в пользу британцев уже к середине первого тайма. Затем «Порту» забил трижды — отличились Пепе Акино и Саму Омородион, сделавший дубль.

Капитан англичан Бруну Фернандеш был удален на 81-й минуте, получив вторую желтую карточку, и оставил команду в меньшинстве. На 91-й минуте защитник «Манчестера» Харри Магуайр точным ударом головой забил в ворота «Порту», сравняв счет.

В прошлом туре англичане сыграли вничью с голландским «Твенте», а «Порту» проиграл «Буде-Глимту» из Норвегии.

На этой неделе ESPN писал, что «Манчестер Юнайтед» может отправить в отставку главного тренера команды Эрика тен Хага. Так журналист Goal Ричард Мартин сообщал, что расставание со специалистом будет стоить клубу £17,5 млн (€21 млн). В случае увольнения в июне, до продления контракта (до июня 2026-го), МЮ пришлось бы выплатить тренеру меньше — около €12 млн, но теперь сумма вырастет.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) дела у команды также не идут лучшим образом. Один из самых титулованных клубов Европы выиграл только два матча из шести и занимает 13-е место в таблице.