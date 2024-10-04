«Манчестер Юнайтед» не победил в Еврокубке после данных об уходе тренера
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Порту» во втором туре Лиги Европы. Встреча в Португалии завершилась со счетом 3:3.
Маркус Рэшфорд и Расмус Хейллун сделали счет 2:0 в пользу британцев уже к середине первого тайма. Затем «Порту» забил трижды — отличились Пепе Акино и Саму Омородион, сделавший дубль.
Капитан англичан Бруну Фернандеш был удален на 81-й минуте, получив вторую желтую карточку, и оставил команду в меньшинстве. На 91-й минуте защитник «Манчестера» Харри Магуайр точным ударом головой забил в ворота «Порту», сравняв счет.
В прошлом туре англичане сыграли вничью с голландским «Твенте», а «Порту» проиграл «Буде-Глимту» из Норвегии.
На этой неделе ESPN писал, что «Манчестер Юнайтед» может отправить в отставку главного тренера команды Эрика тен Хага. Так журналист Goal Ричард Мартин сообщал, что расставание со специалистом будет стоить клубу £17,5 млн (€21 млн). В случае увольнения в июне, до продления контракта (до июня 2026-го), МЮ пришлось бы выплатить тренеру меньше — около €12 млн, но теперь сумма вырастет.
В Английской премьер-лиге (АПЛ) дела у команды также не идут лучшим образом. Один из самых титулованных клубов Европы выиграл только два матча из шести и занимает 13-е место в таблице.
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