Грузинского вратаря номинировали на премию Яшина
Голкипер испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина, сообщается на странице премии «Золотой мяч» в соцсети X.
Церемония вручения премии по итогам сезона 2023/24 пройдет 28 октября в театре Шатле в Париже.
23-летний Мамардашвили 27 августа перешел в «Ливерпуль» за €30 млн. Нынешний сезон грузин проведет в «Валенсии» на правах аренды.
На недавнем Евро-2024 грузинский вратарь сделал 30 сейвов. Он остановился в двух шагах от рекорда Игоря Акинфеева, который на бронзовом для сборной России Евро-2008 отбил 32 удара.
Издание France Football учредило данную премию в сентябре 2019 года. Приз получил имя Льва Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать «Золотой мяч», это случилось в 1963 году.
Полный список претендентов на приз:
Диогу Кошта (Португалия; «Порту»);
Джанлуиджи Доннарумма (Италия; «ПСЖ»);
Грегор Кобель (Швейцария; «Боруссия», Дортмунд);
Андрей Лунин (Украина; «Реал», Мадрид);
Майк Меньян (Франция; «Милан»);
Георгий Мамардашвили (Грузия; «Валенсия»);
Эмилиано Мартинес (Аргентина; «Астон Вилла»);
Унаи Симон (Испания; «Атлетик», Бильбао);
Ян Зоммер (Швейцария; «Интер»);
Ронвен Уильямс (ЮАР; «Мамелоди Сандаунс»).
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