Грузинского вратаря номинировали на премию Яшина

Грузина Мамардашвили и украинца Лунина номинировали на премию Яшина

Церемония вручения премии состоится 28 октября в Париже. Также на награду номинирован голкипер сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин

Георгий Мамардашвили (Фото: Global Look Press)

Голкипер испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина, сообщается на странице премии «Золотой мяч» в соцсети X.

Церемония вручения премии по итогам сезона 2023/24 пройдет 28 октября в театре Шатле в Париже.

23-летний Мамардашвили 27 августа перешел в «Ливерпуль» за €30 млн. Нынешний сезон грузин проведет в «Валенсии» на правах аренды.

На недавнем Евро-2024 грузинский вратарь сделал 30 сейвов. Он остановился в двух шагах от рекорда Игоря Акинфеева, который на бронзовом для сборной России Евро-2008 отбил 32 удара.

Издание France Football учредило данную премию в сентябре 2019 года. Приз получил имя Льва Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать «Золотой мяч», это случилось в 1963 году.