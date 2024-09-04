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Грузинского вратаря номинировали на премию Яшина

Грузина Мамардашвили и украинца Лунина номинировали на премию Яшина
Церемония вручения премии состоится 28 октября в Париже. Также на награду номинирован голкипер сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин
Георгий Мамардашвили
Георгий Мамардашвили (Фото: Global Look Press)

Голкипер испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина, сообщается на странице премии «Золотой мяч» в соцсети X.

Церемония вручения премии по итогам сезона 2023/24 пройдет 28 октября в театре Шатле в Париже.

23-летний Мамардашвили 27 августа перешел в «Ливерпуль» за €30 млн. Нынешний сезон грузин проведет в «Валенсии» на правах аренды.

На недавнем Евро-2024 грузинский вратарь сделал 30 сейвов. Он остановился в двух шагах от рекорда Игоря Акинфеева, который на бронзовом для сборной России Евро-2008 отбил 32 удара.

Издание France Football учредило данную премию в сентябре 2019 года. Приз получил имя Льва Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать «Золотой мяч», это случилось в 1963 году.

Полный список претендентов на приз:

Диогу Кошта (Португалия; «Порту»);

Джанлуиджи Доннарумма (Италия; «ПСЖ»);

Грегор Кобель (Швейцария; «Боруссия», Дортмунд);

Андрей Лунин (Украина; «Реал», Мадрид);

Майк Меньян (Франция; «Милан»);

Георгий Мамардашвили (Грузия; «Валенсия»);

Эмилиано Мартинес (Аргентина; «Астон Вилла»);

Унаи Симон (Испания; «Атлетик», Бильбао);

Ян Зоммер (Швейцария; «Интер»);

Ронвен Уильямс (ЮАР; «Мамелоди Сандаунс»).

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Теги
Альвина Цаканян
Футбол сборная Грузии по футболу Георгий Мамардашвили Андрей Лунин Джанлуиджи Доннарумма Реал Мадрид ФК Ливерпуль ПСЖ
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