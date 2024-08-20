«Амкал» победил второй профессиональный клуб в Кубке России
Медийный футбольный клуб «Амкал» в матче второго раунда (1/128 финала) Кубка России обыграл московский «Велес» со счетом 2:0. Игра состоялась на стадионе «Авангард» в Домодедово.
Голы забили Василий Маврин (31-я минута) и Степан Костюков (56-я).
«Велес» выступает во Второй лиге.
В 1/64 финала «Амкал» встретится с еще одним клубом Второй лиги — «Сахалином» (Южно-Сахалинск) или «Космосом» (Долгопрудный). В первом раунде «Амкал» победил «Коломну» (тоже Вторая лига) со счетом 8:1.
В Кубке России уже третий сезон подряд выступают медийные клубы. В нынешнем сезоне это 2DROTS, «Амкал» и Broke Boys.
В прошлом розыгрыше Кубка «Родина Медиа» и «Амкал» вылетели, соответственно, в первом и втором раундах, а 2DROTS дошел до 1/32 финала.
Другие результаты 1/128 финала:
«Уралец-ТС» (Нижний Тагил) — «Амкар» (Пермь) — 1:1 (4:5 — по пенальти);
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0:2;
«Спартак» (Нальчик) — «Динамо» (Ставрополь) — 0:1;
«Строитель» (Каменск-Шахтинский) — «Форте» (Таганрог) — 2:5.
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