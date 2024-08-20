«Амкал» победил «Велес» из Второй лиги и вышел в 1/64 финала Кубка России

«Амкал» победил второй профессиональный клуб в Кубке России

Любительский футбольный клуб вышел в 1/64 финала Кубка России, победив московский «Велес» из Второй лиги

Фото: телеграм-канал ФК «Амкал»

Медийный футбольный клуб «Амкал» в матче второго раунда (1/128 финала) Кубка России обыграл московский «Велес» со счетом 2:0. Игра состоялась на стадионе «Авангард» в Домодедово.

Голы забили Василий Маврин (31-я минута) и Степан Костюков (56-я).

«Велес» выступает во Второй лиге.

В 1/64 финала «Амкал» встретится с еще одним клубом Второй лиги — «Сахалином» (Южно-Сахалинск) или «Космосом» (Долгопрудный). В первом раунде «Амкал» победил «Коломну» (тоже Вторая лига) со счетом 8:1.

В Кубке России уже третий сезон подряд выступают медийные клубы. В нынешнем сезоне это 2DROTS, «Амкал» и Broke Boys.

В прошлом розыгрыше Кубка «Родина Медиа» и «Амкал» вылетели, соответственно, в первом и втором раундах, а 2DROTS дошел до 1/32 финала.

Другие результаты 1/128 финала:

«Уралец-ТС» (Нижний Тагил) — «Амкар» (Пермь) — 1:1 (4:5 — по пенальти);

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0:2;

«Спартак» (Нальчик) — «Динамо» (Ставрополь) — 0:1;

«Строитель» (Каменск-Шахтинский) — «Форте» (Таганрог) — 2:5.