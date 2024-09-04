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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Россия завоевала десятое золото на Паралимпиаде

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Олимпиада-2024 в Париже
Андрей Вдовин стал двукратным медалистом Паралимпиады в Париже

Россиянин Андрей Вдовин стал победителем Паралимпиады-2024 в Париже в беге на 400 м (класс T37).

Он финишировал с результатом 50,27 секунды. Серебро завоевал бразилец Бартоломеу Да Силва Чавес (50,39), бронзу — тунисец Амен Аллах Тиссауи. Россиянин Антон Фекотистов (52,54) стал восьмым.

Вдовин на Играх в Токио тоже завоевал золото в беге на 400 м, установив мировой рекорд (49,34).

Россиянин стал двукратным медалистом Паралимпиады в Париже. Ранее он выиграл бронзу в беге на 100 м.

На счету россиян 10 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых медалей. Россияне выступают на Играх в нейтральном статусе. Паралимпиада проходит с 28 августа по 8 сентября.

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Руслан Алиев
Паралимпиада-2024 легкая атлетика Андрей Вдовин
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