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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Аргентинский форвард обвинил французов в оскорблениях на Олимпиаде

Аргентинский форвард Бельтран — о французах на Играх: они называли нас расистами
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
После финального свистка четвертьфинала между сборными Аргентины и Франции началась потасовка. «Они праздновали гол у нас на глазах, они оскорбляли нас и называли расистами», — рассказал форвард сборной Аргентины Лукас Бельтран
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Нападающий олимпийской сборной Аргентины Лукас Бельтран раскритиковал поведение игроков сборной Франции после четвертьфинального матча Олимпийских игр 2024 года в Париже. О потасовке он рассказал в интервью RMC Sport.

После финального свистка четвертьфинала между футболистами и тренерскими штабами команд началась потасовка, которая продолжилась в подтрибунном помещении. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.

«Они праздновали гол у нас на глазах, они оскорбляли нас и называли расистами. Мне показалось странным, что они пошли праздновать перед нами по окончании матча, я не думаю, что так следует поступать», — сказал Бельтран.

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Бельтран отметил, что навешивание расистского ярлыка на аргентинцев неуместно. «У меня нет проблем с французами и никогда не было. Я приглашаю их в Аргентину, чтобы они увидели, что мы не расисты и добры ко всем. Этот расистский ярлык неуместен, поэтому все так сложилось», — добавил он.

Встреча в Бордо завершилась со счетом 1:0 в пользу французской сборной. Единственный гол в матче забил Жан-Филипп Матета.

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