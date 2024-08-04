Аргентинский форвард обвинил французов в оскорблениях на Олимпиаде
Нападающий олимпийской сборной Аргентины Лукас Бельтран раскритиковал поведение игроков сборной Франции после четвертьфинального матча Олимпийских игр 2024 года в Париже. О потасовке он рассказал в интервью RMC Sport.
После финального свистка четвертьфинала между футболистами и тренерскими штабами команд началась потасовка, которая продолжилась в подтрибунном помещении. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.
«Они праздновали гол у нас на глазах, они оскорбляли нас и называли расистами. Мне показалось странным, что они пошли праздновать перед нами по окончании матча, я не думаю, что так следует поступать», — сказал Бельтран.
Бельтран отметил, что навешивание расистского ярлыка на аргентинцев неуместно. «У меня нет проблем с французами и никогда не было. Я приглашаю их в Аргентину, чтобы они увидели, что мы не расисты и добры ко всем. Этот расистский ярлык неуместен, поэтому все так сложилось», — добавил он.
Встреча в Бордо завершилась со счетом 1:0 в пользу французской сборной. Единственный гол в матче забил Жан-Филипп Матета.
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