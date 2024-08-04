Американец отобрал у боксера из Узбекистана титул чемпиона мира

Боксер Кроуфорд победил Мадримова в бою за титулы чемпиона по версии WBA и WBO

Американец Теренс Кроуфорд победил узбекского боксера Исраила Мадримова единогласным решением судей

Исраил Мадримов и Теренс Кроуфорд (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Американский боксер Теренс Кроуфорд одержал победу над представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым в бою за титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 69,9 кг. Поединок прошел в Лос-Анджелесе.

Также американец завоевал временный титул Всемирной боксерской организации (WBO).

Бой продлился 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей.

29-летний Мадримов потерпел первое поражение в профессиональной карьере при одной ничьей и десяти победах, из которых семь нокаутом. Он впервые не сумел защитить пояс чемпиона мира WBA, который завоевал в марте нынешнего года, победив россиянина Магомеда Курбанова техническим нокаутом.

36-летний Кроуфорд стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. С 2018 по 2024 год Кроуфорд владел титулом чемпиона мира WBO, семь раз его защитив. Кроуфорд не потерпел ни одного поражения, на его счету 41 победа, из которых 31 нокаутом. Он прервал серию из 11 досрочных побед.