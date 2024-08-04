Олимпийская призерка оценила шансы России на золото Парижа по теннису
Российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер будет тяжело играть в финале парного разряда Олимпиады против итальянок Сары Эррани и Джасмин Паолини. Такое мнение в разговоре с «РБК Спорт» выразила бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова. Финал пройдет 5 августа.
«Я, конечно, буду болеть и переживать за девушек, потому что в таком юном возрасте на своей первой Олимпиаде пройти в финал — это уже большая заслуга. Серебро у них уже есть, хочется побороться за золото. В финале будет сложно, так как они будут играть против более возрастных и опытных теннисисток», — сказала Петрова.
По словам Петровой, в финале российским теннисисткам необходимо играть в «плотный и быстрый теннис». «Паолини сейчас на топе своей теннисной карьеры, Эррани очень опытная парная теннисистка, победительница многих «Больших шлемов». Обе теннисистки не крупные, не очень-то уж и мощные, поэтому нашим девочкам стоит играть в плотный, быстрый теннис, хорошо подавать, принимать. Я бы даже сказала, на второй подаче Эррани выходить сразу же к сетке», — отметила она.
Петрова добавила, что «результат зависит в том числе и от волнения, как Андреева и Шнайдер подойдут к этому матчу». «У них еще впереди длинная спортивная жизнь. И, будем надеться, это не последняя их Олимпиада. А вот у Эррани — это точно ее последняя Олимпиада, поэтому, может быть, давление будет больше на стороне итальянок».
17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде. Таким образом, они гарантировали первую награду для российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.
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