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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Организаторы не пустили Шелли-Энн Фрейзер-Прайс на стадион, потому что она приехала на забег на личном автомобиле. Глава ямайской делегации заявил, что позже ей удалось зайти через другой вход, но она получила травму
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Фото: Reuters)

Трехкратная олимпийская чемпионка легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки не смогла принять участие в полуфинальном забеге на 100 м на Олимпийских играх в Париже из-за того, что сотрудники службы безопасности не пускали легкоатлетку на территорию арены, сообщает Essentially Sports.

По информации издания, сотрудники службы безопасности не пускали на территорию стадиона Фрейзер‑Прайс и американскую бегунью Ша’Карри Ричардсон, поскольку они прибыли на территорию арены на личном транспорте, а не на командном автобусе, который был предоставлен организаторами.

«Как можно изменить правило, а потом не сказать об этом? То есть вы хотите сказать, что все спортсмены, которые по каким‑то причинам не остаются в деревне спортсменов, не могут пройти через ворота? Мы вчера прошли через эти ворота, прошли через охрану, и все было в порядке», — сказала Фрейзер‑Прайс.

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Глава ямайской делегации Ян Келли заявил агентству Reuters, что после того, как подготовка Фрейзер‑Прайс была сорвана, спортсменке удалось зайти через другой вход, однако она получила травму во время разминки.

«Это неправда, что ей не разрешили входить на стадион, она вышла на разминочную дорожку, но через другой вход, который был указан службами безопасности. К сожалению, она не смогла выступить на соревнованиях из-за травмы, полученной во время финальной разминки», — сказал Келли.

37-летняя Фрейзер-Прайс дважды выигрывала золотые медали в беге на 100 м (2008, 2012), является победительницей в эстафете 4x100 м (2021). Ямайская спортсменка также четыре раза выигрывала серебро Олимпийских игр, один раз — бронзу.

На Олимпиаде 2024-го года Фрейзер‑Прайс еще может выступить в эстафете. Победительницей Игр в Париже в забеге на 100 м стала Жюльен Альфред из Сент-Люсии. 

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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