Американка сравнялась с Латыниной по числу золотых медалей на Олимпиадах
Американская пловчиха Кэти Ледеки сравнялась по количеству золотых медалей на Олимпийских играх с советской гимнасткой Ларисой Латыниной, самой титулованной спортсменкой по числу полученного олимпийского «золота».
Сегодня Ледеки выиграла золото на дистанции 800 м вольным стилем. Для нее это девятая золотая медаль на Олимпийских игра, всего на ее счету 14 наград (9 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая). По количеству медалей высшей пробы она догнала Латынину, у которой 9 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовых.
Кроме девяти золотых олимпийский медалей, в активе Ледеки 21 победа на чемпионатах мира. Она является рекордсменкой мира в плавании вольным стилем на дистанциях 800 и 1,5 тыс. м на длинной воде. За свою карьеру установила 14 мировых рекордов на дистанциях 400, 800 и 1,5 тыс. м вольным стилем, как минимум три на каждой дистанции.
Латыниной 89 лет. Кроме успехов на Олимпиадах, она девять раз становилась чемпионкой мира и семь раз — Европы. Она рекордсменка по количеству олимпийских медалей в спортивной гимнастике среди женщин и мужчин.
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