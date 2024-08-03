Американка сравнялась с Латыниной по числу золотых медалей на Олимпиадах

Теперь на счету Кэти Ледеки девять золотых медалей, столько же в активе легендарной советской гимнастки Ларисы Латыниной

Кэти Ледеки (Фото: IMAGO/Federico Pestellini)

Американская пловчиха Кэти Ледеки сравнялась по количеству золотых медалей на Олимпийских играх с советской гимнасткой Ларисой Латыниной, самой титулованной спортсменкой по числу полученного олимпийского «золота».

Сегодня Ледеки выиграла золото на дистанции 800 м вольным стилем. Для нее это девятая золотая медаль на Олимпийских игра, всего на ее счету 14 наград (9 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая). По количеству медалей высшей пробы она догнала Латынину, у которой 9 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовых.

Кроме девяти золотых олимпийский медалей, в активе Ледеки 21 победа на чемпионатах мира. Она является рекордсменкой мира в плавании вольным стилем на дистанциях 800 и 1,5 тыс. м на длинной воде. За свою карьеру установила 14 мировых рекордов на дистанциях 400, 800 и 1,5 тыс. м вольным стилем, как минимум три на каждой дистанции.

Латыниной 89 лет. Кроме успехов на Олимпиадах, она девять раз становилась чемпионкой мира и семь раз — Европы. Она рекордсменка по количеству олимпийских медалей в спортивной гимнастике среди женщин и мужчин.