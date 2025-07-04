«Локомотив» расторг контракт с черногорским футболистом
«Локомотив» и черногорский нападающий Марко Раконьяц расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщается на сайте московского клуба.
Соглашение с 25-летним футболистом истекало в 2026 году.
Раконьяц перешел в «Локомотив» в апреле 2022 года, всего в составе московского клуба он провел 15 матчей.
В прошлом сезоне форвард выступал за венгерский «Диошдьер» на правах аренды.
«Локомотив» завершил прошлый сезон на шестом месте в РПЛ.
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