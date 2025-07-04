Впервые в истории Уимблдона в 1/8 финала вышла лаки-лузер

21-летняя аргентинка Солана Сьерра победила в третьем круге испанку Кристину Букшу

Солана Сьерра (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Аргентинская теннисистка Солана Сьерра вышла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 21-летняя Сьерра победила испанку Кристину Букшу, 102-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 1:6, 6:1.

Сьерра попала в основную сетку как лаки-лузер (заменив в последний момент одну из снявшихся теннисисток). Как сообщает Opta, в Открытой эре (с 1968 года) в женских соревнованиях на Уимблдоне лаки-лузер так далеко никогда не проходил.

Сьерра занимает 101-е место в рейтинге WTA, на Уимблдоне она выиграла свои первые матчи в карьере на турнирах «Большого шлема».

Следующей соперницей Сьерры станет Лаура Зигемунд (Германия) или Мэдисон Киз (США).

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.