Впервые в истории Уимблдона в 1/8 финала вышла лаки-лузер
Аргентинская теннисистка Солана Сьерра вышла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 21-летняя Сьерра победила испанку Кристину Букшу, 102-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 1:6, 6:1.
Сьерра попала в основную сетку как лаки-лузер (заменив в последний момент одну из снявшихся теннисисток). Как сообщает Opta, в Открытой эре (с 1968 года) в женских соревнованиях на Уимблдоне лаки-лузер так далеко никогда не проходил.
Сьерра занимает 101-е место в рейтинге WTA, на Уимблдоне она выиграла свои первые матчи в карьере на турнирах «Большого шлема».
Следующей соперницей Сьерры станет Лаура Зигемунд (Германия) или Мэдисон Киз (США).
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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